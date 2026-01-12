Kako je saopšteno, Uprava policije – Odjeljenje bezbjednosti (OB) Bijelo Polje podnijela je danas krivičnu prijavu protiv E.K., zbog osnovane sumnje da je dan ranije, uz upotrebu noža, prijetio supruzi smrću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata E.K. iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno, Uprava policije – Odjeljenje bezbjednosti (OB) Bijelo Polje podnijela je danas krivičnu prijavu protiv E.K., zbog osnovane sumnje da je dan ranije, uz upotrebu noža, prijetio supruzi smrću.

Kako je navedeno u prijavi, 11. januara oko 14 časova u porodičnoj kući, osumnjičeni je prijetio supruzi i primorao je da krene sa njim. Tokom vožnje joj je, kako se sumnja, upućivao više prijetnji smrću, zahtijevajući da bira između svog i života njene drugarice, kao i da odluči da li će je on ubiti ili će sama skočiti u rijeku Lim.

Prema navodima tužilaštva vozilo je zaustavljeno na mostu u mjestu Strojtanica, gdje je osumnjičeni tražio od oštećene da pozove djecu i oprosti se sa njima, nakon čega je ona uspjela da izađe iz vozila i pozove policiju.