Preminula glumica Hejden Panetijer ostavila je iza sebe imovinu vrijednu više od šest miliona dolara, a jedina nasljednica je njena jedanaestogodišnja kćerka Kaja.

Izvor: Instagram printscreen

Glumica Hejden Panetijer preminula je 16. avgusta u 37. godini, a iza sebe je ostavila imovinu vrijednu više od šest miliona dolara.

Njena kćerka Kaja (11), koju je dobila sa bivšim vkerenikom Vladimirom Kličkom, imenovana je jedinom nasljednicom njene imovine, pokazuju sudska dokumenta do kojih je došao portal Page Six.

Kličko, kojeg je sud u septembru imenovao privremenim starateljem imovine svoje ćerke, podnio je zahtjev da poreska i finansijska savjetnica Melisa Moskal Bensivenga preuzme upravljanje zaostavštinom preminule glumice.

Preminula bez testamenta

Sudska dokumenta otkrila su i da je Panetijer preminula bez testamenta, ostavivši iza sebe 5.208.519 dolara lične imovine i 1.023.600 dolara u nekretninama, čime se ukupna vrijednost njene zaostavštine procjenjuje na 6.232.119 dolara.

Policija u Grinvilu u Južnoj Karolini potvrdila je da je njena smrt bila nesrećan slučaj. Mrtvozornik je još u septembru utvrdio da je glumica preminula od posljedica predoziranja, ali je policija nastavila da istražuje okolnosti njene smrti.



Nedavno je potvrđeno da je istraga zvanično završena i da ni protiv koga nije podignuta optužnica. Policija je saopštila da su nalazi mrtvozornika i rezultati istrage potvrdili da je riječ o nesrećnom slučaju.