Trampova administracija tiho je odustala od ideje da poslovnim dogovorima podstakne Rusiju na okončanje rata u Ukrajini, jer Moskva ne pokazuje interesovanje za ponuđene projekte, piše FT.

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Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa tiho je odustala od ideje da poslovnim dogovorima podstakne Rusiju na okončanje rata u Ukrajini, nakon što je Moskva pokazala malo interesovanja za predložene projekte u energetici i vazduhoplovstvu, objavio je danas "Fajnenšel tajms".

Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner rekli su evropskim zvaničnicima da poslovna saradnja više nije ključni dio američke ponude Rusiji, piše FT pozivajući se na pet zvaničnika upoznatih sa promenom američkog pristupa.

Amerikanci predlagali ulaganja u ruske gasovode i naftne projekte

Visoki ruski i američki zvaničnici, među kojima je bio i Kušner, razgovarali su o mogućnosti uključivanja američkih ulagača u gasovode Sjeverni tok, kojima se pre ruske invazije na Ukrajinu gas dopremao u Njemačku, izvijestio je Rojters u oktobru.

Kušner, koji pokušava da posreduje u postizanju primirja između Rusije i Ukrajine, poslovnu saradnju smatra ključnom za ponovno uspostavljanje mira. Predložio je i nekoliko projekata za period nakon rata, među kojima su ulaganja američkih kompanija u ruske naftne projekte i proizvodnju titanijuma, navodi FT.

"Postalo je prilično jasno da Rusi nisu zainteresovani za takve stvari"

Ruski zvaničnici su u početku pozitivno reagovali na američke predloge, ali je Moskva u međuvremenu izgubila interesovanje za tu ideju. Rusija i dalje insistira na tome da se Ukrajina u zamjenu za mir odrekne dijela teritorije i pristane na druge ustupke koje Kijev smatra neprihvatljivim.

"Postalo je prilično jasno da Rusi nisu zainteresovani za takve stvari", rekao je jedan od zvaničnika za "Fajnenšel tajms".

Trampova administracija je u oktobru privremeno ublažila američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za finansiranje rata protiv Ukrajine. Do ublažavanja sankcija došlo je nakon što je Rusija pristala da snabdijeva svjetsko tržište dizelom kako bi se snizile cijene goriva.