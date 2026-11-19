Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro ocijenio je da sastanak Trampa, Sija i Putina u Šenženu neće donijeti rezultate jer se trojica lidera ni oko čega ne slažu.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro ocijenio je danas da trilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa, kineskog predsjednika Si Đinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina u kineskom Šenženu neće donijeti konkretne rezultate, jer se, kako je naveo, trojica lidera ni oko čega ne slažu.

"Njih trojica se ni oko čega ne slažu i zato iz ovog sastanka neće proizaći ništa", rekao je Baro za francuski radio RTL.

Lideri SAD, Kine i Rusije trebalo bi danas da razgovaraju o "svjetskom miru" tokom prvog trilateralnog susreta, koji se održava na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šenženu.

Vidi opis "Oni se ni oko čega ne slažu, iz ovoga neće proizaći ništa": Francuski ministar o sastanku u Šenženu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergei BOBYLYOV / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Baro je ocijenio i da fotografija trojice lidera, koja je izazvala veliku pažnju javnosti, ne predstavlja susret tri najveće svjetske sile, jer su to, prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države, Kina i Evropska unija.

Komentarišući Trampove izjave da on i Si žele da doprinesu okončanju rata u Ukrajini, Baro je takvu inicijativu ocijenio kao "dobrodošlu", ali je naglasio da i evropske države aktivno rade na postizanju mira.

Prema njegovim riječima, evropski lideri danas se sastaju u Berlinu, u okviru Koalicije voljnih, kako bi pripremili mirovni proces i obezbijedili garancije da eventualni mirovni sporazum bude održiv.

"To je ono što želimo - da odvratimo Vladimira Putina od svake nove agresije u Ukrajini i bilo gdje drugdje u Evropi", poručio je šef francuske diplomatije.

(Tačno/MONDO)