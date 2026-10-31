Evakuacija stanovnika Oleškog, pod ruskom okupacijom, omogućena je uz posredovanje Melanije Tramp.

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Stanovnici ukrajinskog grada Oleškog, koji je pod ruskom okupacijom i u kojem je, uz posredovanje američke prve dame Melanije Tramp, dogovoreno privremeno primirje, evakuisani su iz grada i danas su preko Rusije stigli u Bjelorusiju. Odatle bi trebalo da nastave put ka dijelu Ukrajine koji je pod ukrajinskom kontrolom.

Riječ je o stanovnicima grada na jugu Ukrajine koji već mjesecima žive u teškim uslovima, bez dovoljno hrane i lijekova. Evakuacija je počela juče, nakon što su Ukrajina i Rusija dogovorile privremeni prekid borbi kako bi se civilima omogućio bezbjedan odlazak.

Evakuisani stanovnici najprije su autobusima prevezeni iz Oleškog ka ruskom gradu Anapi, odakle su ruskim vojnim avionima prebačeni u Gomelj u Bjelorusiji. Prema najnovijim informacijama ukrajinskih zvaničnika, tamo su sletjela četiri aviona sa evakuisanim građanima.

Poslednji let i nastavak puta

Ukrajinski poslanik David Arahamija objavio je da je sletio i posljednji avion, kao i da bi evakuisani stanovnici, zajedno sa ukrajinskim predstavnicima, tokom dana trebalo da stignu na područje pod ukrajinskom kontrolom. Evakuaciju je pratio ukrajinski zaštitnik građana (ombudsman) za ljudska prava Dmitro Lubinec.

Tačan broj ljudi evakuisanih iz opkoljenog Oleškog još uvijek nije objavljen. Riječ je o prvoj humanitarnoj operaciji ove vrste od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine. Više od 200 stanovnika navodno je odlučilo da napusti grad i ode na područje pod ukrajinskom kontrolom, dok su se desetine drugih odlučile na odlazak na područja pod ruskom kontrolom.

Evakuaciju su zajednički organizovale Ukrajina i Rusija u okviru primirja postignutog uz posredovanje SAD, koje je na snazi od utorka. Prema tvrdnjama obje strane, stanovnici su mogli da biraju da li žele da odu ili da ostanu u razorenom gradu, koji se već mjesecima suočava sa ozbiljnom nestašicom hrane i lijekova.

Desetine evakuisanih privremeno su smještene u Simferopolju na Krimu, crnomorskom poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine, prije nego što su nastavili putovanje.

U gradu je ostalo više od 1.000 ljudi

Procjenjuje se da u Oleškom, koji se nalazi na liniji fronta i odsječen je od ostatka svijeta, još uvijek živi više od 1.000 ljudi. Prije rata grad je imao oko 24.000 stanovnika. Područje je gusto minirano, postavljene su brojne protivtenkovske prepreke, a ruska vojska je zatvorila pristup gradu. Posebnu opasnost predstavljaju napadi ukrajinskih dronova.

Ukrajinski zaštitnik građana Dmitro Lubinec i njegova ruska koleginica Jana Lantratova juče su otputovali u Oleški kako bi lično nadgledali evakuaciju.

Zahvalili su američkoj prvoj dami Melaniji Tramp na posredovanju u postizanju primirja, koje bi trebalo da traje do sjutra, do kraja dana. Spomenuli su i mogućnost novih humanitarnih operacija kako bi se pomoglo stanovnicima drugih ugroženih gradova na liniji fronta.

(Index/MONDO)