Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odlikovao je prvu damu SAD Melaniju Tramp Ordenom princeze Olge za izuzetan doprinos humanitarnoj podršci i spasavanju ukrajinske djece i civila.

Izvor: Profimedia, Stringer Sputnik

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odlikovao je prvu damu Sjedinjenih Američkih Država, Melaniju Tramp, Ordenom princeze Olge prvog reda, kao priznanje za njen veliki doprinos humanitarnoj podršci Ukrajini.

U zvaničnom dokumentu objavljenom na sajtu ukrajinskog predsjednika, a kako prenosi agencija Ukrinform, navodi se da je Melaniji Tramp ovo visoko odlikovanje dodijeljeno za izuzetan lični doprinos humanitarnim akcijama, zaštiti ljudskih prava i dobrotvornom radu. Njene aktivnosti bile su usmjerene na spasavanje ukrajinske djece i građana pogođenih ruskom agresijom, kao i onih koji su nezakonito deportovani ili prisilno raseljeni sa teritorija pod privremenom kontrolom Ruske Federacije.

Pored prve dame SAD, odlikovan je i njen specijalni viši savjetnik Mark Bekman, kojem je uručena nagrada "Zlatno srce". Njemu je priznanje dodijeljeno za značajan doprinos u humanitarnoj pomoći i organizaciji spasavanja i evakuacije civila sa okupiranih područja.

Kako navodi Ukrinform, Melanija Tramp je imala ključnu ulogu kao javni inicijator i posrednik u uspostavljanju lokalnog prekida vatre u mjestu Oleški u Hersonskoj oblasti, koje se nalazi pod ruskom kontrolom. Taj prekid vatre omogućio je sprovođenje uspješne humanitarne operacije kojom je koordinisao upravo Bekman.

U cilju daljih napora, Melanija Tramp je najavila da će 5. novembra u Beloj kući organizovati sastanak posvećen primirju u Oleškom, na kojem je planirano učešće predstavnika i Ukrajine i Rusije.