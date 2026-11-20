Među optuženima su Radoje Žuti Živković i Milan Vujotić, za koje tužilaštvo tvrdi da su organizovali kriminalnu grupu, kao i Radosav Gilo Stanišić, Saša Stanišić, Raško i Radmila Džankić i Mersudin Čalaković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je optužnicu protiv sedam osoba koje se terete za povezanost sa kavačkim klanom i učešće u planiranju pokušaja ubistva Igora Krstovića, pripadnika suprotstavljenog škaljarskog klana, koji je ranjen u pucnjavi u Zeti 28. januara 2020. godine, prenose Vijesti.

Među optuženima su Radoje Žuti Živković i Milan Vujotić, za koje tužilaštvo tvrdi da su organizovali kriminalnu grupu, kao i Radosav Gilo Stanišić, Saša Stanišić, Raško i Radmila Džankić i Mersudin Čalaković.

Prema navodima SDT-a, Živković i Vujotić terete se za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja, dok se Radosav i Saša Stanišić terete za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u pokušaju. Bračni par Džankić i Čalaković optuženi su za pružanje pomoći učiniocima nakon izvršenja krivičnog djela.

U optužnici se navodi da je kriminalna grupa formirana tokom 2019. i 2020. godine, sa namjerom da liši života Krstovića, iz bezobzirne osvete i koristoljublja. U tom napadu, 28. januara 2020. godine, na Krstovića je u Zeti ispaljeno najmanje 28 hitaca, pri čemu je zadobio teške povrede opasne po život. Njegov život spasen je zahvaljujući pravovremenoj medicinskoj intervenciji.

Tužilaštvo navodi da su nakon napada pojedini optuženi pomagali članovima grupe da izbjegnu hapšenje. Prema optužnici, Raško i Radmila Džankić skrivali su Dragišu Bulatovića, dok je Mersudin Čalaković omogućio Radosavu Stanišiću da napusti Crnu Goru i pređe u Srbiju mimo graničnog prelaza, prenose Vijesti.

SDT je predložio produženje pritvora za Radosava i Sašu Stanišića, kao i za Raška i Radmilu Džankić. Milan Vujotić je, prema saopštenju tužilaštva, u bjekstvu, dok Radoje Živković izdržava dugotrajnu zatvorsku kaznu u inostranstvu. Čalaković se nalazi u pritvoru u okviru drugog krivičnog postupka.

Za pokušaj ubistva Igora Krstovića pred Višim sudom u Podgorici od ranije odgovaraju Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović.