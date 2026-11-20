Pritvor je 18. novembra odredio sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Podgoričaninu Z.Lj. određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici nad suprugom N.Lj.

Kako prenosi današnja „Pobjeda“, nakon donošenja odluke upućen je u Istražni zatvor.

Pritvor je 18. novembra odredio sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici.

Z.Lj. je uhapšen 12. novembra, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, nakon što ga je supruga prijavila zbog prijetnji, saopšteno je ranije iz Uprave policije.

Z.Lj.obavlja funkciju zamjenika gradonačelnika Podgorice.