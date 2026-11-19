Prema dostupnim informacijama, Vrhovni sud nije odgovorio na dva dopisa Tužilačkog savjeta, kojima je od proširene sjednice tog suda zatraženo da dostavi ocjenu stručnih sposobnosti Popović, koja je sudijsku funkciju obavljala do 14. aprila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tužilački savjet obustavio je postupak izbora bivše predsjednice Apelacionog suda Mirjane Popović za specijalnu tužiteljku, nakon što Vrhovni sud nije dostavio traženo mišljenje o njenim profesionalnim sposobnostima, radnom iskustvu, kao i kvantitetu i kvalitetu rada tokom obavljanja sudijske funkcije, pišu „Vijesti“.

Prema dostupnim informacijama, Vrhovni sud nije odgovorio na dva dopisa Tužilačkog savjeta, kojima je od proširene sjednice tog suda zatraženo da dostavi ocjenu stručnih sposobnosti Popović, koja je sudijsku funkciju obavljala do 14. aprila.

Iz Tužilačkog savjeta je kratko saopšteno da je „Donijeta je Odluka o obustavljanju postupka izbora kandidata za specijalnog tužioca, po javnom oglasu TSO broj 9/26“. Međutim, u saopštenju nijesu navedeni detaljniji razlozi koji su doveli do takve odluke.

U skladu sa članom 19 Zakona o državnom tužilaštvu, Tužilački savjet imao je obavezu da pribavi mišljenje o stručnim sposobnostima kandidatkinje za obavljanje tužilačke funkcije. Popović se prijavila na javni oglas za popunu mjesta u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), raspisan 17. jula ove godine. Prema dostupnim podacima, ona je bila jedina kandidatkinja koja je podnijela prijavu.

Četiri mjeseca od raspisivanja oglasa, izostanak odluke Tužilačkog savjeta otvorio je pitanje zbog čega se postupak ne privodi kraju. Na upit „Vijesti“ upućen u utorak, iz tog tijela odgovorili su da je „trenutno u toku postupak prikupljanja i provjere potrebne dokumentacije, nakon čijeg okončanja će se pristupiti daljem postupanju i odlučivanju po predmetnom javnom oglasu”.

Podsjećamo, Mirjana Popović je 9. aprila razriješena funkcije predsjednice Apelacionog suda, na predlog predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić. Takvoj odluci prethodile su brojne primjedbe njenih kolega i sudija tog suda na njen rad, postupanje i ponašanje.

Nakon odluke Sudskog savjeta, Popović je podnijela ostavku, koja je zvanično konstatovana 14. aprila, čime je okončala angažman u sudskom sistemu.

Govoreći za „Vijesti“ nakon podnošenja kandidature za mjesto u timu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, Popović je ocijenila da je njena prijava za poziciju u SDT-u sasvim logičan korak u profesionalnoj karijeri. Istakla je da na taj način želi da zaokruži višedecenijski rad u pravosuđu.