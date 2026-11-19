Navodni pripadnik škaljarskog klana D.V (46) preminuo je od povreda zadobijenih u današnjoj pucnjavi u Nikšiću, potvrđeno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Navodni pripadnik škaljarskog kriminalnog klana D.V. (46) podlegao je povredama koje je zadobio danas u pucnjavi u Nikšiću, potvrđeno je Vijestima nezvanično iz Uprave policije (UP).

Iz nikšićke bolnice kazali su medijima da je D.V. dovezen u tu ustanovu bez znakova života i da su pokušali reanimaciju ali bezuspješno.

Iz UP je ranije danas saopšteno da je D.V. ranjen u pucnjavi.

Kako se navodi u tom saopštenju, on se vodi kao operativno interesantno lice.

"Danas je oko 14.00 časova, u naselju Straševina u Nikšiću, na otvorenom prostoru, od strane zasada nepoznatog lica došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu operativno interesantnog lica - D. V.(46). Tom prilikom je D. V. zadobio tjelesne povrede i prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić radi ukazivanja ljekarske pomoći " navodi se u saopštenju UP.

O događaju je, navodi se, obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Službenici Odeljenja bezbjednosti Nikšić, uz podršku službenika Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji i po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, preduzimaju uviđajne i druge policijsko-tužilačke mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, identifikacije i hvatanja počinioca, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena", navodi se.