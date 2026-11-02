Ukrajinske snage izvele su noćas napad dronovima na veliko naftno postrojenje u Samarskoj oblasti duboko u teritoriji Rusije, odakle se gorivom snabdijevaju i oružane snage Moskve.

Izvor: X/@VyshnyaOstap

Ukrajinske bespilotne letjelice noćas su, prema prvim informacijama, pogodile naftno postrojenje u ruskoj Samarskoj oblasti. Ukrajinski kanali Supernova+ i Exilenova+, koji prate ratna dešavanja, objavili su da je pogođena stanica za proizvodnju i otpremu nafte u gradu Prosvetu, oko 835 kilometara sjeveroistočno od ukrajinske granice, piše The Kyiv Independent.

Ključno postrojenje u ruskoj naftnoj mreži

Lokalni stanovnici objavili su snimke dima koji se u ranim jutarnjim satima dizao iznad grada. The Kyiv Independent nije mogao nezavisno da potvrdi koje su tačno mete pogođene niti kolika je šteta.

The LPDS in Samara are on fire https://t.co/83sUpo6Vfz — ꑭOstap Vyshnya (@VyshnyaOstap)November 2, 2026

Postrojenje u Prosvetu važno je čvorište u ruskoj mreži naftovoda, sa pumpnim stanicama, rezervoarima i pogonima za miješanje. Prema podacima Generalštaba ukrajinskih oružanih snaga, onde se miješa nafta iz zapadnog Sibira i drugih regiona za proizvodnju goriva namijenjenog izvozu, ali i snabdijevanju ruske vojske.

Isto postrojenje već je bilo na meti ukrajinskih napada proteklih nedelja. Nakon udara bespilotnim letjelicama 7. oktobra u njemu su izbili veliki požari.

Napadi se nastavljaju

Ovaj napad dio je kontinuiranih ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu. Dolazi nakon izvještaja da je Kijev pristao na energetsko primirje sa Rusijom koje je jednostrano nametnuo američki predsjednik Donald Tramp.

Visoki ukrajinski zvaničnici, međutim, potvrdili su za The Kyiv Independent 31. oktobra da Kijev nikada nije pristao na obustavu napada na ruska naftna postrojenja. Samo dan ranije, u noćnim napadima 1. novembra, ukrajinske snage pogodile su veliku rusku rafineriju nafte u Kstovu, u Nižnjenovgorodskoj oblasti, javlja Index.

Ukrajina od početka 2026. godine sprovodi kontinuirane napade bespilotnim letjelicama dugog dometa na ruska energetska postrojenja. Mete su uglavnom rafinerije i skladišta goriva, ključni za logistiku i snabdijevanje ruskih snaga.