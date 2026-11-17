Novi obavještajni podaci otkrivaju da Iran razrađuje planove za napad prljavom bombom na zvaničnike Trampove administracije.

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Novi američki obaveštajni podaci pokazuju da Iran razrađuje planove za napad takozvanom prljavom bombom ili hemijskim oružjem na visoke zvaničnike administracije Donalda Trampa u Vašingtonu. Američke bezbjednosne službe već pripremaju mjere za sprječavanje mogućeg napada, iako još nije jasno da li Iran ima sposobnost da sprovede takvu operaciju niti da li je donijeta odluka o njenom izvršenju, piše CNN pozivajući se na sedam američkih zvaničnika.

Izvori upoznati sa obavještajnim podacima navode da je zasad riječ o razrađivanju mogućih opcija, a ne o znacima neposrednog napada. Međutim, planovi su veoma konkretni i uključuju određene lokacije i mete, zbog čega su američki zvaničnici poslednjih dana održali nekoliko hitnih sastanaka.

Bijela kuća: Nema vjerodostojne prijetnje

Portparolka Bijele kuće Loren Bis izjavila je da američke vlasti prate sve potencijalne pretnje, ali da trenutno nema vjerodostojnih pretnji napadom na američkoj teritoriji. Uprkos tome, obavještajni podaci izazvali su zabrinutost zbog mogućnosti da Iran sukob sa SAD proširi van Bliskog istoka.

Iran je pod sve većim pritiskom američkih vojnih napada i ekonomske blokade, za koju visoki američki zvaničnici tvrde da razara iransku privredu. Prema obavještajnim izvorima, Teheran sada aktivno razmatra napade na američkoj teritoriji, iako nema dokaza da je odlučio da ih sprovede.

"Da li je Iran zaista rasporedio ljude koji bi mogli da izvedu takav napad, predmet je rasprave", rekao je jedan od izvora. Dvojica izvora navode da su američki zvaničnici tokom protekle nedelje održali nekoliko sastanaka o mogućim kontramerama. Zbog iranskih prijetnji Tajna služba je prošle nedelje premjestila ministra finansija Skota Besenta u vojni smještaj.

Iran možda već ima materijal za bombe u SAD

Američke obavještajne službe presrele su iranske komunikacije u kojima se tvrdi da je Iran već sakrio materijal za izradu bombi na američkoj teritoriji. Zvaničnici se ne slažu oko vjerodostojnosti tih informacija, ali smatraju da je moguće da su radioaktivni materijali ili hemijske supstance namijenjene napadima već dopremljeni u SAD.

Pojedini bezbjednosni zvaničnici pretpostavljaju da bi takav materijal mogao biti skriven u zemlji godinama, možda čak i decenijama. Iran pritom ne bi nužno morao da šalje posebno obučene operativce u SAD, već bi mogao da pokuša da angažuje osobu koja već živi na američkoj teritoriji.

Prema jednom od izvora, iranske sposobnosti za izvođenje takvog napada nisu se bitno promijenile, ali su se promijenili razlozi zbog kojih bi Teheran mogao da pokuša da ga sprovede. Američki zvaničnici smatraju da bi iransko rukovodstvo, suočeno sa pretnjom opstanku režima, moglo da prihvati rizik američke odmazde.

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama odbacila je optužbe povezane sa hemijskim oružjem.

"Iran smatra upotrebu hemijskog oružja u bilo kojim okolnostima potpuno neprihvatljivom i kategorički odbacuje i nedvosmisleno opovrgava lažne i izmišljene optužbe koje se o tome šire", poručio je portparol, ne osvrnuvši se direktno na navode o prljavoj bombi.

Šta je "prljava bomba"?

"Prljava bomba" nije isto što i nuklearna bomba. Riječ je o konvencionalnoj eksplozivnoj napravi koja sadrži radioaktivni materijal, a cilj joj je da eksplozijom rasprši taj materijal i kontaminira okolno područje.

Za razliku od nuklearnog oružja, prljava bomba ne izaziva nuklearnu lančanu reakciju. Stručnjaci procjenjuju da bi većina neposrednih žrtava vjerovatno stradala od same eksplozije, a ne od zračenja, iako bi radioaktivna kontaminacija mogla da izazove ozbiljne zdravstvene i ekonomske posledice.

"Takvo oružje je sredstvo terora, a ne preciznog napada, baš kao i bombaš samoubica. Može ozbiljno da razboli ljude i učini određena područja nenastanjivim", rekao je jedan od izvora upoznatih sa obavještajnim podacima.

Najveći izazov u izradi prljave bombe nije sastavljanje eksplozivne naprave, već nabavka radioaktivnog materijala. Upravo zato je važno utvrditi da li su tvrdnje o materijalu koji je Iran navodno već sakrio u SAD vjerodostojne.