Teške povrede zadobio izbodeni muškarac u Nišu, hitno je operisan u UKC u tom gradu.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/MONDO/Stefan Stojanović

Muškarac (44) kog je u nedelju 15. novembra, kako se sumnja, nožem pokušao da ubije N.M. (45) iz Niša, operisan je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, saznaje "Blic". On se nakon operacije nalazi na intenzivnoj njezi.

"Nakon inicijalnog pregleda specijaliste urgentne medicine i specijaliste digestivne hirurgije, pacijent je hospitalizovan u Urgentnom centru radi operativnog liječenja. Nakon sprovedenog hirurškog zbrinjavanja, pacijent je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziju", rečeno je iz UKC Niš.

Policija u Nišu uhapsila je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, muškarca N.M. (45) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krvivično djelo ubistvo u pokušaju. Izbodeni muškarac je zadobio teške tjelesne povrede.

"On se sumnjiči da je juče, na ulici u Nišu, nožem ubo četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca u stomak. Povrijeđeni muškarac je sa teškim tjelesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu", saopštila je policija u Nišu.

Osumnjičenom za pokušaj ubistva određeno je zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.