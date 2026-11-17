Pjevačica Senida Hajdarpašić je u jednoj emisiji progovorila o emotivnim odnosima

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Senida Hajdarpašić (41) bez dlake na jeziku je priznala da nije naklonjena samo jednom polu, već je istakla da "ne gleda ko je i šta neko" ukoliko joj se svidi.

Ipak, pjevačica ne krije da bi voljela da jednog dana dobije dijete, što joj je, prema njenim riječima, jedna od životnih želja, a jednom prilikom je o svemu tome otvoreno govorila:

"Ako bog da..."

"Da li bih željela ženu i djecu, muža i djecu...? Ako Bog da!", rekla je pjevačica, pa dodala:

"Ja sam srećna žena. Radim ono što volim, svakog dana sam srećna kad ustanem i sjetim se da se bavim muzikom, da sam ispunjena. Sve ono o čemu sam maštala mi se ostvarilo, skoro sve", dodala je ona tad za "Nešto drugačije".

Senidu je tokom emisije jedna gledateljka direktno upitala da li je ikada bila intimna sa ženom.

Vidi opis Senidah priznala da je privlače oba pola? Odgovor u emisiji usijao mreže, poručila "Daj šta daš" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Daj šta daš, ljubav je ljubav"



"Zašto to nekog interesuje? Da li je ta djevojka gledala prethodnu emisiju, gdje sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promijenilo...? Znaš kako... Daj šta daš, bre! Ljubav je ljubav! Ne interesuje me... Daj šta daš", kazala je pjevačica.

Senida je svojevremeno na pitanje koje je se*sualne orijentacije, odgovorila:

"Ja volim ljude. Ne gledam ni ko je, ni šta je. Bitno je samo da si ti meni okej i to je to. Volim dobre ljude. Neiskvarene", priznala je ona.