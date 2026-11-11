Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da su SAD pobijedile u ratu protiv Irana, naglasivši da Vašington diktira kraj sukoba i da se američke snage neće povući dok ne ostvare stoprocentnu pobjedu.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp danas je proglasio pobjedu Sjedinjenih Američkih Država u ratu protiv Irana, koji traje duže od osam mjeseci.

Tokom govora povodom Dana veterana na Nacionalnom groblju Arlington u Virdžiniji poručio je da je američka vojska već pobijedila i da Vašington može da odluči kada će okončati sukob, piše "Tajms of Izrael".

"Uzvratili smo, i to ozbiljno, i pobijedili smo. Samo je pitanje kada želimo da završimo rat", izjavio je Tramp, prenosi Index.

Međutim, američki predsjednik nije objavio prekid vojnih operacija niti povlačenje američkih snaga iz regiona. Naglasio je da ne želi da zaustavi rat prije nego što Sjedinjene Države ostvare sve svoje ciljeve.

"Želimo potpunu pobjedu"

Tramp je izjavio da Sjedinjene Države nisu započele rat sa Iranom, već da je Teheran decenijama vodio neprijateljsku politiku prema Vašingtonu.

Trump on Iran War:We won. We want to make sure we have a total victory, not a 93% victory. https://t.co/d4DTeWZZls — Clash Report (@clashreport)November 11, 2026

"Amerika nije započela rat sa Iranom. Iran vodi rat protiv Amerike još od 1979. godine. Želimo da budemo sigurni da smo ostvarili potpunu pobjedu, a ne pobjedu od 93 odsto. Biće stoprocentna“, poručio je on.

Tramp je ustvrdio i da će Iranu biti potrebno 25 godina da obnovi ono što su američke snage uništile. Izrazio je nadu da dodatna razaranja neće biti potrebna, te ponovio tvrdnju da su američki bombarderi B-2 spriječili Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Najavio skori kraj rata

Američki predsjednik je tokom govora pomenuo i poginule američke vojnike. Naveo je da je u sukobu izgubljeno 18 života, a potom ponovo najavio njegovo skoro privođenje kraju.

"Izgubili smo 18 divnih ljudi, ali kada se ovaj sukob završi, a uskoro će se završiti, cijeli svijet biće mnogo bezbjednije i mirnije mjesto", rekao je Tramp.

Njegova izjava dolazi nakon višemjesečnih najava brzog završetka rata. Tramp je još u aprilu govorio da će sukob ubrzo biti okončan, dok je tokom ljeta više puta tvrdio da je Iran vojno poražen.

I u nedjelju, 8. novembra, proglasio je američku pobjedu, rekavši da je preostalo samo da se sukob zaključi. Dan kasnije, poslije razgovora sa katarskim premijerom, izjavio je da je Iran vojno praktično poražen i da postoji dobra šansa za postizanje sporazuma.

Američka blokada Irana ostaje na snazi

Uprkos Trampovim izjavama o pobjedi, američka pomorska blokada Irana i dalje traje. Vašington održava snažno vojno prisustvo u regionu, a američke snage nastavljaju sa mjerama kojima nastoje da ograniče iransku trgovinu i prihode.

Tramp je u ponedjeljak rekao da trenutno ne vidi potrebu za novim velikim vojnim udarima, ali da su američke snage spremne da reaguju ukoliko se okolnosti promijene. Američki šef diplomatije Marko Rubio istovremeno je poručio da pregovori sa Teheranom za sada nisu donijeli napredak.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči odbacio je mogućnost završetka rata isključivo vojnom silom ili pooštravanjem sankcija. Poručio je da Vašington mora da prihvati iranske uslove i da pregovorima pristupi sa uvažavanjem.

Rat je počeo 28. februara američkim i izraelskim napadima na Iran. Sukob je izazvao ozbiljne poremećaje u snabdjevanju naftom, skok cijena energenata i političko nezadovoljstvo u SAD, gdje su republikanci prošle nedjelje izgubili većinu u oba doma Kongresa.

(Mondo.rs)