Voda sa izvorišta Mareza i dalje je blago zamućena, kazao je direktor podgoričkog "Vodovoda i kanalizacije" Aleksandar Nišavić u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

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Preporuka je da se voda za piće prokuvava prije upotrebe.

Nišavić je rekao da su razlog zamućenja obilne padavine u kratkom roku.

"Ova situacija je za ovaj tip izvorišta prisutna i kod ostalih vodovoda u Crnoj Gori i okruženju, nije nešto neuobičajeno, jer smo je imali godinama unazad", kazao je on, kako prenose Vijesti.

Smatra da se radovi na Veljem brdu ne mogu dovesti u vezu sa zamućenjem vode. "Imali smo radove, čini mi se, od marta, aprila, a zamućenja nije bilo."