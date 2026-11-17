U Žarkovu se dogodio težak incident kada je grupa mladića brutalno napala dvojicu petnaestogodišnjaka, jedan je prevezen u Urgentni centar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Težak incident dogodio se sinoć u beogradskom naselju Žarkovo, kada je grupa od petorice mladića izvela dvojicu petnaestogodišnjaka iz jednog restorana brze hrane, nakon čega je jedan od maloletnika zvjerski pretučen i sa povredama prevezen u Urgentni centar, saznaje se iz objava koje su se proširile društvenim mrežama.

Prema navodima koji su objavljeni na mrežama, drama se odigrala sinoć oko 19 časova u restoranu brze hrane u Žarkovu, naočigled brojnih gostiju. Petorica za sada neidentifikovanih mladića prišla su dvojici dječaka starih svega 15 godina i izvela ih ispred lokala.

Neposredno nakon izlaska iz objekta, uslijedio je brutalan fizički napad u kojem je jedan od petnaestogodišnjaka zadobio teške udarce, zbog kojih mu je ukazana hitna ljekarska pomoć i transportovan je u Urgentni centar. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda, niti motiv ovog napada.

Kako se dalje navodi u objavi, cijeli događaj nije prošao neprimijećeno – u trenutku kada su dječaci izvedeni, u lokalu je bilo dosta svjedoka koji su vidjeli šta se dešava. Pored očevidaca, cijeli incident, kao i sam trenutak izvođenja maloletnika, zabilježile su i sigurnosne kamere sa objekta.

Prema nezvaničnim informacijama koje prate ovu objavu, pojedini napadači sa snimaka su navodno od ranije poznati policiji.

Policija je izašla na lice mjesta, obavljen je uviđaj, a intenzivna istraga i rad na identifikaciji i privođenju svih učesnika ovog napada su u toku.