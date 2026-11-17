Igor Laković osuđen je juče na pet godina zatvora zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda sa smrtnom posljedicom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema navodima presude Apelacionog suda, on je 10. novembra 2021. godine pesnicom udario Svetislava Miloševića u lijevu stranu glave, nakon čega je povrijeđeni, četiri dana kasnije, preminuo u Kliničkom centru.

Predsjednik sudskog vijeća Predrag Tabaš saopštio je da se žalba odbrane odbija kao neosnovana, dok je žalba državnog tužilaštva uvažena, zbog čega je prvostepena presuda Višeg suda u Podgorici preinačena u dijelu odluke o kazni, pišu Vijesti.

Laković je prvostepenom presudom bio osuđen na dvije godine zatvora.

Sudija Tabaš se u kratkom obrazloženju pozvao na nalaze medicinskih vještaka iz Podgorice i Beograda, koji su utvrdili da je smrt Miloševića bila nasilna.

Obrazlažući odluku o visini kazne, Tabaš je naveo da je sud imao u vidu činjenicu da je Laković ranije osuđivan za nasilje, kao i da je tokom trajanja ovog sudskog postupka ponovo osuđen.

U prvostepenoj presudi Višeg suda u Podgorici navodi se da je Laković 10. novembra 2021. godine, oko 20 časova, na parkingu stambene zgrade u Podgorici, teško tjelesno povrijedio Svetislava Miloševića i doveo u opasnost njegov život.

Milošević je od zadobijenih povreda preminuo 14. novembra 2021. godine u Kliničkom centru Crne Gore.

Prema presudi, Laković je oštećenog udario pesnicom u lijevu stranu glave, iako je bio svjestan da ga na taj način može teško povrijediti, na šta je i pristao, prenose Vijesti.

Udarac je prouzrokovao tešku tjelesnu povredu opasnu po život, zbog koje je Milošević liječen u Kliničkom centru, gdje je četiri dana kasnije preminuo usljed izlivanja krvi u prostor ispod meke moždanice, nastalog zbog rascjepa desne zadnje moždane arterije i komplikacija koje su uslijedile.

Postupajući po zahtjevu Apelacionog suda za vještačenje, Sudskomedicinski odbor Medicinskog fakulteta u Beogradu dostavio je nalaz i mišljenje o uzroku smrti Svetislava Miloševića, nakon što je proučio medicinsku dokumentaciju.

U nalazu se navodi da je rascjep desne zadnje moždane arterije posljedica indirektnog dejstva tupe mehaničke sile, odnosno naglog izvijanja vrata unazad i rotacije glave nakon udarca, najvjerovatnije pesnicom, u predjelu lijevog oka.

“Dakle, nakon udarca u predio oka, došlo je do prekomjernog izvijanja vrata unazad, praćenog naglim obrtanjem glave, što je dovelo do istezanja krvnih sudova na bazi mozga i nastanka rascjepa desne zadnje moždane arterije”, navodi se u mišljenju.

Vještaci su objasnili da je takav pokret glave istovremeno izazvao i rascjepe mišića zadnje strane vrata, što, prema njihovom mišljenju, potvrđuje da su i povrede vratnih mišića i oštećenje moždane arterije nastali kao posljedica jednokratnog dejstva tupe sile u predjelu lijevog oka, pišu Vijesti.

Sudskomedicinski odbor razmatrao je i mogućnost da je Milošević imao određenu urođenu ili drugu osobenost krvnih sudova koja je mogla doprinijeti nastanku smrtonosne povrede.

Međutim, vještaci su naveli da ni nalaz magnetnorezonantne angiografije (MRA) iz 2021. godine, niti izgled arterija na dostavljenoj fotodokumentaciji ne ukazuju na postojanje posebno tankih, odnosno gracilnih krvnih sudova. Ukazali su i na to da prilikom obdukcije za patohistološki pregled nije uzet dio arterije na kojem je ustanovljen rascjep, što bi, prema njihovom mišljenju, bio jedini način da se utvrde eventualne slabosti njenog zida.

“U konkretnom slučaju, ‘golim okom’, samo na osnovu makroskopskog izgleda, nije moguće postaviti dijagnozu da postoji anomalija, lično svojstvo koje je doprinijelo lakšem nastanku rascjepa zida krvnog suda”, navodi se u nalazu.

Sudskomedicinski odbor zaključio je da postojanje takvog posebnog ličnog svojstva kod Miloševića nije nesumnjivo utvrđeno.

Istovremeno, vještaci su ocijenili da je intenzitet udarca, koji je izazvao naglo pomjeranje glave i rascjepe mišića vrata, bio dovoljan da prouzrokuje i rascjep desne zadnje moždane arterije, javljaju Vijesti.

“Smrt Svetislava Miloševića je direktna posljedica udarca i nastalih direktnih i indirektnih povreda”, zaključuje se u mišljenju Sudskomedicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Advokat Nebojša Asanović, punomoćnik porodice Milošević, izjavio je “Vijestima” da je ranija presuda podgoričkog Višeg suda bila izuzetno blaga.

“Apelacioni sud je usvajanjem žalbi tužilaštva i oštećene porodice, te preinačenjem prvostepene presude sa dvije na pet godina zatvora, konačno uvažio naše argumente da je prethodna kazna bila neprimjereno blaga i nesrazmjerna tragičnoj posljedici. Ovakva odluka potvrđuje nalaze medicinskih vještaka i donosi makar djelimičnu satisfakciju porodici Milošević, kojoj gubitak najbližeg ništa ne može nadoknaditi. Nastavljamo pravnu borbu i u parničnom postupku, gdje smo nadležnom sudu već podnijeli tužbeni zahtjev protiv sada pravosnažno osuđenog Igora Lakovića radi naknade materijalne i nematerijalne štete porodici”, kazao je Asanović.