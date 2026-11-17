Maloljetnika udarila struja na Željezničkoj stanici u Zagrebu.
Maloljetnog dječaka je večeras udarila struja na Železničkoj stanici u širem centru Zagreba u Hrvatskoj, piše "Jutarnji list". Incident se dogodio u Ulici Josipa Fona, kod Zapadne željezničke stanice.
Policija je nešto prije 20 časova dobila dojavu o eksploziji na Željezničkoj stanici. Hitna pomoć i policija su ubrzo stigli na lice mjesta i zatekli su maloljetnika kako leži na šinama.
Navodno je maloljetnika udarila struja dok se penjao na željezničke vagone. Na licu mjesta bili su i vatrogasci.
Maloljetnik je, prema nezvaničnim informacijama, bio u svjesnom stanju kada su mu prišli ljekari Hitne pomoći. Prevezen je u bolnicu na dalju dijagnostiku.
Zasad nisu poznate sve okolnosti incidenta. Istraga je u toku.