Maloljetnika udarila struja na Željezničkoj stanici u Zagrebu.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Maloljetnog dječaka je večeras udarila struja na Železničkoj stanici u širem centru Zagreba u Hrvatskoj, piše "Jutarnji list". Incident se dogodio u Ulici Josipa Fona, kod Zapadne željezničke stanice.

Policija je nešto prije 20 časova dobila dojavu o eksploziji na Željezničkoj stanici. Hitna pomoć i policija su ubrzo stigli na lice mjesta i zatekli su maloljetnika kako leži na šinama.

Navodno je maloljetnika udarila struja dok se penjao na željezničke vagone. Na licu mjesta bili su i vatrogasci.

Maloljetnik je, prema nezvaničnim informacijama, bio u svjesnom stanju kada su mu prišli ljekari Hitne pomoći. Prevezen je u bolnicu na dalju dijagnostiku.

Zasad nisu poznate sve okolnosti incidenta. Istraga je u toku.