Nova istraga SDT-a spriječila je izlazak Janka Vukadinovića na slobodu nakon isteka trogodišnjeg pritvora u predmetu dvostrukog ubistva u podgoričkom lokalu „Forum“.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana Janko Vukadinović zaustavljen je danas popodne na kapiji Istražnog zatvora u Spužu, a potom vraćen u pritvorsku sobu zbog istrage Specijalnog državnog tužilaštva pokrenute zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Saše Klikovca u julu 2020. godine.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja sačekali su Vukadinovića, kojem je zakonski istekao pritvor jer u roku od tri godine od podizanja optužnice nije ni prvostepeno osuđen, ali mu je ponovo uručeno rješenje o pritvoru zbog istrage ubistva Saše Klikovca.

SDT je u ljetos otvorilo istragu zbog ubistva Saše Klikovca, koji je ubijen u sačekuši 18. jula 2020. godine u Zeti, a istraga je pokrenuta protiv Vukadinovića i još 11 osoba zbog sumnje da su organizovale zločin, koji je sa najmanje 50.000 eura platio sada pokojni Baranin Alan Kožar.

Istraga je pokrenuta protiv braće Janka i Predraga Vukadinovića, Budvanina Saše Borete, osuđenog na 30 godina zbog učešća u ubistvu inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i Podgoričanina Damira Mandića, koji je za sada jedini odležao robiju od 19 godina zbog saučesništva u ubistvu urednika "Dana" Duška Jovanovića.

SDT sumnja da su braća Predrag i Janko Vukadinović okrivljeni za krivično djelo teško ubistvo, a da je Zećanin Igor Krstović podstrekavao pokojnog Alana Kožara da organizuje ubistvo Saše Klikovca jer je smatrao da je Zećanin, kao pripadnik suprostavljenog kavačkog klana, navodno bio učesnik njegovog pokušaja ubistva u januaru 2020. godine.

Janku Vukadinoviću godinama nije izrečena ni prvostepena presuda zbog učešća u dvostrukom ubistvu u kafiću "Forum" u centru Podgorice, kada su 31. marta 2018. godine ubijeni Marko Šaković i slučajna žrtva Radivoje Jovanović.

Za dvostruko ubistvo u lokalu „Forum“ optužen je Marko Č. Jovanović, koji je u bjekstvu, a tereti se da je kao saizvršilac, po prethodnom dogovoru sa Jankom Vukadinovićem, tog dana došao do lokala naoružan pištoljem „glok“ i ispalio više hitaca u pravcu Marka Šakovića, a meci su pogodili i Jovanovića.

Kao članovi kriminalne organizacije u ovom predmetu optuženi su još i Dragoljub B. Ćetković, Lidija V. Bulatović, Tomo M. Orović, Đurađ N. Lončar, Radoš R. Popović, Aleksandar Z. Dropo, A.D. i Marko M. Rnković.

SPO i SDT su tokom 2025. godine sa kapije Spuža vratili gotovo 40 osoba, pripadnika kriminalnih organizacija, koji bi se domogli slobode jer im nije donijeta presuda u zakonskom roku od tri godine od podizanja optužnice, da nijesu u međuvremenu okrivljeni za neka nova krivična djela.

Zbog sporosti u radu Specijalnog odjeljenja Višeg suda, ali i zbog čestih procesnih zloupotreba odbrane kao i rotacije i mijenjanja sudskog vijeća, sudski proces nije ni nakon 8 i po godina od zločina doveo ni do prvostepene presude.

Posljednja rotacija u tom predmetu dogodila se početkom marta ove godine, kada je predsjednik Višeg suda Zoran Radović usvojio zahtjev Vukadinoviča za izuzeće prethodnog postupajućeg sudije u ovom predmetu, a potom slučaj dodijelio sudiji Veljku Radovanoviću.

Postupak protiv optuženih vodi se iza zatvorenih vrata još od oktobra 2019. godine, kada je sud odlučio da javnost bude isključena jer se među optuženima nalazi i maloljetni A.D.

Janku Vukadinoviću se sudi u Višem sudu u Podgorici zbog sumnje da je krajem 2019. godine sa pokojnim Jovicom Vukotićem formirao kriminalnu organizaciju radi izvršenja teških krivičnih djela.

Osim njega, na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i nekadašnji načelnik Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta Dalibor Medojević.

Prema navodima optužbe, zaštićeni svjedok i Jovanović trebali su krajem januara 2021. godine da ubiju beogradske kriminalce Veljka Belivuka i Marka Miljkovića dok na tivatskom aerodromu budu čekali u redu za čekiranje karata za let za Beograd nakon posjete vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

Oni su tada navodno trebali i eksplozivom da ubiju i Slobodana Kašćelana.