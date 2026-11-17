Vrhovni sud produžio je za još tri mjeseca pritvor M.S. (27) iz Zete, koji se sumnjiči da je početkom avgusta pokušao da preko graničnog prelaza Šćepan Polje prokrijumčari 20 kilograma marihuane.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

On je pred tužilaštvom ispričao da je na transport droge pristao kako bi mu bio umanjen dug od 24.500 eura, koji je napravio kockanjem.

Prema navodima iz odluke Vrhovnog suda, M.S. se tereti za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On je 7. avgusta ove godine, kako se sumnja, automobilom marke „mercedes“ pokušao da prenese drogu preko graničnog prelaza Šćepan Polje. Policija je tokom detaljnog pregleda vozila, u prostoru između naslona zadnjeg sjedišta i pregrade prtljažnika, pronašla 20 pakovanja marihuane obloženih PVC trakom, ukupne težine oko 20 kilograma.

Kako se ističe u sudskoj odluci, M.S. je pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici ispričao da je zbog dugova nastalih kockanjem, koji iznose ukupno 24.500 eura, pristao da po nalogu osoba kojima duguje novac preveze marihuanu iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, piše CdM.

Za taj posao, kako je naveo, obećano mu je da će mu dug biti umanjen.

Prema njegovom iskazu, dan prije planiranog puta ostavio je automobil iza svoje kuće, sa ključem na točku, kako bi osobe kojima duguje novac u njega ubacile drogu.

„Oko 22 sata obaviješten sam da je automobil vraćen na isto mjesto i da ujutru treba da krenem prema Bosni i Hercegovini, u Foču, gdje je trebalo telefonom da dobijem instrukcije o tome gdje da ostavim vozilo“, ispričao je M.S.

Nakon toga, kako je naveo, osobe koje su organizovale transport trebalo je ponovo da preuzmu automobil, dok bi se on vratio u Crnu Goru. Iznos za koji bi mu bio umanjen dug, prema njegovim riječima, odredile bi te osobe.

M.S. je tokom saslušanja kazao i da su ga kontaktirali preko zaštićenog broja, aplikacije WhatsApp sa nepoznatih brojeva, kao i aplikacije Zangi.

„Telefon mi je oduzet, ali šifru za njegovo otključavanje ne mogu dati zbog sadržine privatne prirode“, naveo je on.

Okrivljeni je ispričao da je automobil „mercedes“ preuzeo prije oko dva mjeseca, po nalogu osoba čiji identitet nije želio da otkrije, nakon što je potpisao kupoprodajni ugovor. Vozilo nije preregistrovao na svoje ime jer je imalo važeću registraciju, a koristio ga je, kako tvrdi, u privatne svrhe, javlja CdM.

Na pitanje zbog čega su mu te osobe ranije kupile automobil i omogućile da ga koristi, odgovorio je da pretpostavlja da je to bila priprema za transport marihuane, ističući da je prvi put učestvovao u takvom poslu.

Tvrdio je i da prilikom preuzimanja automobila nije provjeravao gdje se nalazi droga niti je znao gdje je sakrivena.

„Da sam znao gdje se nalazi, to bih odmah saopštio graničnim policajcima“, naveo je M.S. u svojoj odbrani.

Osnovana sumnja, kako se navodi u odluci Vrhovnog suda, djelimično proizilazi iz njegove odbrane, u kojoj je govorio o ozbiljnim finansijskim problemima, dugovima koje djelimično vraća uz kamatu, kao i kreditnoj zaduženosti njega i supruge.

Ipak, rezultati DNK vještačenja nijesu povezali M.S. sa biološkim materijalom pronađenim na pojedinim predmetima obuhvaćenim istragom.

Analizom briseva označenih kao tragovi broj 4 i 12 utvrđeno je prisustvo biološkog materijala najmanje dvije osobe, ali rezultati ne podržavaju hipotezu da je M.S. jedan od donora tog materijala.

„Na brisu označenom brojem 18 utvrđeno je prisustvo biološkog materijala najmanje tri osobe, pri čemu ni u ovom slučaju rezultati ne podržavaju hipotezu da je M.S. jedan od donora“, navodi se u odluci suda.

Takođe, nije utvrđeno podudaranje dobijenih DNK profila sa profilima koji se nalaze u bazi DNK registra, piše CdM.

Vrhovni sud je, uprkos tome, donio odluku da mu pritvor produži za još tri mjeseca.