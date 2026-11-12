Američki potpredsjednik Džej Di Vens razmatra direktan sastanak sa visokim iranskim zvaničnikom Mohsenom Rezaijem, dok Vašington pokušava da obnovi pregovore o okončanju rata sa Iranom.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens razmatra mogućnost neposrednog susreta sa sekretarom Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsenom Rezaijem, u okviru diplomatskih napora Vašingtona da ponovo pokrene pregovore sa Teheranom i pronađe rješenje za okončanje rata, objavio je „Volstrit džurnal“ (WSJ), pozivajući se na američke i bliskoistočne zvaničnike upoznate sa razgovorima, prenosi agencija Tačno.

Američki predsjednik Donald Tramp posljednjih dana je u razgovorima sa saradnicima i predstavnicima stranih država pokazao spremnost da Vens dobije centralnu ulogu u eventualnom nastavku pregovora sa Iranom. Prema navodima izvora, Tramp mu je dao ovlašćenje da vodi diplomatske kontakte sa Teheranom.

Kako piše WSJ, Vens je još u oktobru uputio pismo Mohsenu Rezaiju, jednom od visokih iranskih bezbjednosnih zvaničnika, u kojem je zatražio održavanje sastanka.

Ipak, mogućnost susreta još je u početnoj fazi razmatranja, a konkretan datum eventualnih razgovora nije utvrđen.

Direktan sastanak američkog potpredsjednika sa jednim od najviših predstavnika iranskog bezbjednosnog aparata predstavljao bi neuobičajen diplomatski korak. Takav potez nosio bi i značajan politički rizik za Vensa, koji bi mogao preuzeti najveću odgovornost za ishod pregovora, posebno ukoliko oni ne rezultiraju dogovorom.

S druge strane, postizanje sporazuma i okončanje sukoba mogli bi dodatno ojačati njegov politički uticaj i pozicionirati ga kao jednog od ključnih ljudi zaslužnih za rješavanje konflikta koji je izazvao nezadovoljstvo dijela javnosti.

Prema informacijama dvojice američkih zvaničnika, Tramp je u privatnim razgovorima iznosio kritike na račun memoranduma o razumijevanju sa Iranom iz juna, u čijem je postizanju učestvovao Vens. Američki predsjednik smatrao je da je tim dogovorom Teheranu omogućeno da se ekonomski oporavi i nastavi da ostvaruje prihode od izvoza nafte prije nego što je uvedena američka pomorska blokada.

„Volstrit džurnal“ navodi i da je Vens posljednjih dana intenzivirao svoje angažovanje u diplomatskim inicijativama, preuzimajući aktivniju ulogu u odnosu na specijalne izaslanike Bijele kuće Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, koji takođe učestvuju u pokušajima pronalaženja rješenja za okončanje sukoba.

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Potpredsjednik SAD Džej Di Vens u ponedjeljak je razgovarao sa katarskim premijerom, nakon čega su se njih dvojica sastala sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i drugim predstavnicima Bijele kuće.

Katar se pominje kao jedna od mogućih lokacija za održavanje nove runde pregovora, ukoliko Vens i predstavnici Irana postignu dogovor o direktnom susretu.

Ipak, diplomatske napore dodatno komplikuju zahtjevi Teherana, koji od Vašingtona traži ukidanje pomorske blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje ograničenja na izvoz nafte kao uslove za nastavak pregovora.

U pokušaju da približe stavove dvije strane, posrednici su predložili nekoliko hitnih koraka za izgradnju međusobnog povjerenja. Među njima su povlačenje američkih nosača aviona na bezbjedniju udaljenost i ublažavanje blokade iranskih luka.

Zauzvrat, Iran bi omogućio prolazak 25 tankera kroz Ormuski moreuz, naveli su bliskoistočni zvaničnici upoznati sa predlozima.

Međutim, iranske diplomate u privatnim razgovorima izražavaju sumnju da je u ovom trenutku moguće postići sporazum. Njihovu zabrinutost dodatno podstiče strah da bi Tramp mogao ponovo narediti vojne napade, kako bi opravdao svoju raniju odluku o pokretanju rata.

Vidi opis Tramp sprema neočekivan potez prema Iranu: Vens bi mogao direktno za pregovarački sto sa Teheranom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Pregovore dodatno otežavaju i unutrašnja neslaganja u iranskom državnom vrhu.

Prema informacijama koje je objavio „Volstrit džurnal“ (WSJ), pojedini zvaničnici sa Bliskog istoka smatraju da komandant Iranske revolucionarne garde Ahmed Vahidi ima veći uticaj od Mohsena Rezaija, te da bi njegovo protivljenje moglo ugroziti eventualni dogovor sa Vašingtonom.

Vensovi raniji pokušaji da se pronađe diplomatsko rješenje, tokom razgovora sa iranskim predstavnicima u Švajcarskoj u junu, rezultirali su privremenim prekidom sukoba i potpisivanjem memoranduma o razumijevanju. Međutim, tim dokumentom Iran nije preuzeo konkretne obaveze koje bi se odnosile na ograničavanje nuklearnog programa ili kontrolu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

U Vašingtonu se, prema navodima američkih zvaničnika, trenutno razmatraju dvije mogućnosti – obnavljanje mirovnih pregovora ili nastavak pomorske blokade i sankcija sve dok Teheran ne pokaže spremnost da prihvati održiv mirovni sporazum.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara. Nakon prekida vatre u aprilu, Vašington i Teheran su u junu postigli okvirni dogovor o nastavku diplomatskih razgovora, ali oni do sada nijesu doveli do konačnog rješenja sukoba.