Ranjene tri osobe u pucnjavi u Njujorku.

Izvor: Kyle Mazza / Zuma Press / Profimedia

Danas su u pucnjavi u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama ranjene tri osobe, piše "Asosijejted Pres". Među ranjenima su i dva pripadnika obezbjeđenja.

Prema prvim informacijama, ranjene osobe nisu na svu sreću životno ugrožene. Policija je istakla da je osumnjičeni za pucnjavu bio zabarikadiran nakon pucnjave u naselju Bronks.

Nadležni organi su apelovali na građane da izbjegavaju to područje. U kompleksu Koup siti koji se nalazi u Bronksu živi oko 50.000 stanovnika.

Zasad nisu poznate okolnosti pucnjave. Istraga je u toku.