Dok Taker Karlson tvrdi da Netanjahu gura SAD u nuklearni napad na Iran, Donald Tramp to demantuje. Nada u diplomatsko rešenje smirila je tenzije i oborila cijene nafte na svjetskim berzama.

Izvor: X/NBARetweet

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp negirao je danas navode da Vašington planira vojni udar na Iran.

U kratkom odgovoru na novinarsko pitanje za NBC News o mogućnosti takvog scenarija, Tramp je istakao da bi svijet izgledao potpuno drugačije ukoliko bi se Teheranu dozvolilo da napravi nuklearno oružje. Dodao je i da se Iran trenutno suočava sa najvećom inflacijom na svijetu u poslednjih petnaest godina, što ih, prema njegovoj ocjeni, snažno motiviše da postignu sporazum, te je ostavio otvorenim prostor da do takvog dogovora zaista i dođe.

Međutim, ovakve izjave dolaze neposredno nakon tvrdnji poznatog američkog novinara Takera Karlsona da su SAD na ivici nuklearnog napada na iransku teritoriju. Karlson je na mreži Iks (X) napisao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu vrši snažan pritisak na Vašington da bombarduje podzemna nuklearna postrojenja u centralnom Iranu. Pošto nijedno konvencionalno oružje ne može da probije tamošnje granitne tunele, Karlson objašnjava da se nuklearni udar nameće kao jedina raspoloživa vojna opcija.

Prema Karlsonovim riječima, Netanjahuu je hitno potreban rat kako bi sačuvao vlast i izbjegao krivični progon u Izraelu, a podršku za ovakav potez ima i od pojedinih ključnih figura iz Trampove administracije. S druge strane, saveznici na Bliskom istoku oštro se protive eskalaciji zbog straha od globalne katastrofe. Karlson je upozorio da bi napad na Iran stvorio opasan presedan za upotrebu nuklearnog oružja i na drugim kriznim žarištima, poput Ukrajine. Odluka Bijele kuće o ovom pitanju očekuje se krajem sedmice, neposredno nakon američkih međuizbora zakazanih za 3. novembar.

Oštar pad cijena nafte zbog nade u diplomatsko rešenje

Očekivanja da bi kriza između Vašingtona i Teherana mogla biti rešena za pregovaračkim stolom dovela su do pada cijena nafte na svjetskim berzama za oko sedam odsto. Prema podacima "Trejding ekonomiksa", cijena nafte tipa Brent spustila se na 104 dolara po barelu, dok se američkom WTI naftom trguje za oko 94 dolara.

Iranska državna agencija IRNA prenela je da je vrhovni vođa te zemlje ovlastio vladu da nastavi pregovore kako bi se okončala višemjesečna kriza koja je ozbiljno ugrozila bliskoistočno snabdijevanje energentima. Ove informacije prate izvještaje da Tramp želi da pruži šansu diplomatiji pre eventualne vojne akcije, te da je tu namjeru jasno predočio i izraelskom premijeru.

Da američka administracija teži mirnom rešenju, potvrdio je i državni sekretar Marko Rubio. Nakon dvodnevnih pregovora uz posredstvo Katara, iranski zvaničnici su nagovijestili da je dogovor moguć, ali su naglasili da on mora biti striktno primijenjen u praksi. Smirivanje retorike direktno je oborilo cijene nafte, prekidajući period velike neizvijesnosti na tržištu.