Američki predsjednik Donald Tramp najavio je na skupu na Floridi oštar obračun sa komunističkom Kubom odmah nakon rešavanja krize sa Iranom, obećavši slanje američkih brodova.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp iskoristio je predizborni skup na Floridi, gdje su kubanski Amerikanci značajno biračko tijelo, kako bi obećao da će se pozabaviti Kubom nakon što se riješi situacija sa Iranom.

U 90-minutnom govoru u Fort Majersu na Floridi, Tramp je ponovio da bi moglo da dođe do novih vojnih akcija protiv Irana, dok pokušava da otkloni uzroke naglog rasta cijena nafte, situacije koja je republikance stavila u defanzivan položaj uoči izbora 3. novembra.

Obraćajući se starijim Amerikancima koji žive na Floridi, Tramp je najavio plan ulaganja od 250 miliona dolara u zapošljavanje najmanje 5.000 novih medicinskih sestara i tehničara u ustanovama za negu starijih osoba širom Amerike.

Tramp: Poslaćemo Marka Rubija da dovrši posao

Iako se ne nazire kraj sukobu sa Iranom, Tramp je zauzeo oštar stav prema Kubi, nastavljajući sa pritiskom na tamošnju komunističku vlast, nakon što je ranije ove godine svrgnut lider Venecuele, navodi Rojters.

Tramp, koji je na izborima na Floridi osvojio 68 odsto glasova kubanskih Amerikanaca, izjavio je da će američke pomorske snage, koje su trenutno angažovane u odnosu na Iran, na povratku kući svratiti do Kube.

"Jedan od brodova zaustaviće se pedesetak jardi od obale. Oni će podići ruke u znak predaje, a onda ćemo poslati Marka Rubija da dovrši posao", rekao je.

Državni sekretar Rubio, bivši američki senator sa Floride, u Trampovoj administraciji uglavnom vodi politiku prema Kubi.

Trampov skup bio je usmjeren na jačanje izbornih šansi republikanskog predstavnika sa Floride, Bajrona Donaldsa, koji se kandiduje za guvernera protiv demokrate Dejvida Džolija.

SAD nametnule naftnu blokadu Kubi

Tramp je povećao pritisak na Kubu u svom drugom mandatu. U septembru je na Generalnoj skupštini UN Kubu nazvao "propalom državom" i rekao da će "sloboda doći na Kubu", što je navelo kubansku delegaciju da napusti salu.

Tramp je otvoreno izjavio da mu je cilj da iz korena promijeni kubansku vladu. Naftna blokada koju su nametnule SAD stavila je zemlju pod veliki pritisak dok se bori sa nestašicom goriva i nestancima struje, što je pogoršano propadanjem infrastrukture.

Stručnjaci UN za ljudska prava osudili su naftnu blokadu kao kršenje međunarodnog prava.