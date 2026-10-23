Ruski dron pogodio je stambenu kuću u Žitomirskoj oblasti, pri čemu je povrijeđeno devet osoba, među kojima dvoje djece, dok su napadi zabilježeni i u drugim djelovima Ukrajine.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Ruski dron pogodio je 22. oktobra stambenu kuću u Žitomirskoj oblasti na sjeverozapadu Ukrajine, pri čemu je povrijeđeno devet osoba, među kojima je dvoje djece, saopštili su lokalni zvaničnici.

"Rusija nastavlja sa namjernim terorom nad mirnim stanovništvom Žitomirske oblasti", napisao je regionalni guverner Vitalij Bunečko na Telegramu.

Bunečko je dodao da su dvije povrijeđene osobe prevezene u bolnicu, dok stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Žitomir je grad na severozapadu Ukrajine sa više od 200.000 stanovnika. Njegova energetska postrojenja prethodnih nedelja bila su više puta meta ruskih napada, prenio je Kyiv Independent.

Rusija je poslednjih nedelja intenzivirala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime. Napadi izvedeni početkom oktobra ostavili su stotine hiljada stanovnika Kijeva i gradova u blizini linije fronta bez redovnog snabdijevanja električnom energijom i vodom.

Eksplozije odjekivale i u drugim djelovima Ukrajine

Tokom noći između 22. i 23. oktobra eksplozije su se čule i u Lucku, gradu na sjeverozapadu Ukrajine, prenijeli su lokalni mediji.

Eksplozija je zabeležena i u Poltavskoj oblasti, gde se srušio dron, saopštio je načelnik regionalne vojne administracije Vitalij Djakivnič na Telegramu.

U eksploziji su oštećene privatne kuće, drugi objekti i dalekovod, ali prema preliminarnim informacijama nije bilo povrijeđenih.

Istovremeno, u Sumskoj oblasti tokom noći izveden je "masovni napad" ruskih dronova na civilnu infrastrukturu, u kojem su povrijeđene dvije osobe, saopštio je guverner oblasti Oleg Grigorov na Telegramu.