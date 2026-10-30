Više od 350.000 ljudi u Dnjepru ostalo je bez struje nakon novog talasa ruskih napada širom Ukrajine. Gađani su i Kijev i Poltava, dok Zelenski upozorava na nove udare balističkim raketama.

Izvor: Profimedia/Evgen KOTENKO / AFP

Više od 350.000 potrošača električne energije u Dnjepru i okolnim mjestima ostalo je bez struje nakon ruskih napada kasno u četvrtak, 29. oktobra, dok je Moskva rano u petak pokrenula još jedan talas napada raketama i dronovima širom Ukrajine, piše Kyivpost.

Oleksandr Handža, šef Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije, potvrdio je na Telegramu rasprostranjene nestanke struje, rekavši da hitne službe rade na ponovnom uspostavljanju snabdijevanja električnom energijom.

„Neprijatelj je danas ponovo napao Dnjepar. Prvi izvještaji pokazuju da je više od 350.000 potrošača u gradu i obližnjim naseljima ostalo bez struje“, rekao je Handža.

Crpne stanice za vodovod i kanalizaciju prebačene su na rezervne generatore kako bi se održale osnovne usluge.

Najveća ukrajinska privatna energetska kompanija, DTEK, saopštila je da su djelovi Dnjepra i obližnjih okruga ostali bez struje nakon što su ruski napadi oštetili glavne elektroenergetske mreže.

Prekidi su usledili samo nekoliko sati nakon smrtonosnog ruskog napada dronom na željezničku stanicu u Dnjepru, gdje su civili čekali prigradske i putničke vozove.

Ovi napadi su dodatno povećali pritisak na civilnu infrastrukturu Ukrajine dok se zemlja priprema za još jednu zimu ruskog bombardovanja.

Rusija napala industrijski objekat u Poltavskoj oblasti

Ruske snage su rano u petak takođe gađale jedno industrijsko preduzeće u okrugu Kremenčuk, u Poltavskoj oblasti u centralnoj Ukrajini.

Šef regionalne vojne administracije Vitalij Djakivnič potvrdio je napad na Telegramu, rekavši da vlasti rade na utvrđivanju posledica. Identitet objekta i obim štete nisu odmah saopšteni.

Novi napad dogodio se manje od jednog dana nakon što je u ruskim napadima na stambena naselja u Kremenčuku poginulo troje ljudi, a 32 je povrijeđeno, uključujući šestoro djece.

Regionalne vlasti proglasile su petak danom žalosti za žrtve.

Call centers are fu**ed.In Dnipro, a blackout has hit after the strikes. https://t.co/P5FFJbkdQ4 — EMPR.media (@EuromaidanPR)October 30, 2026

Kijev se suočava sa novim raketnim prijetnjama

Glavni grad Ukrajine takođe je ostao pod prijetnjom nakon napada balističkim raketama kasno u četvrtak, u kojem je poginula najmanje jedna osoba.

Ruske rakete pogodile su skladišne zgrade u kijevskom Darnickom okrugu, izazvavši požare, dok su ostaci raketa koji su padali i šteta od eksplozija pogodili stambene zgrade i vozila u susjednom Dnjeprovskom okrugu.

Vojna uprava grada Kijeva potvrdila je jedan smrtni slučaj.

Vazduhoplovstvo Ukrajine nastavilo je da izdaje upozorenja o nadolazećim ruskim raketama i napadačkim dronovima, dok su hitne službe reagovale na terenu zbog nastale štete.

Scenes from Kyiv last night, during the Russian missile attack on the city.Approximately 6 Iskander-M ballistic missiles and 2 Zircon hypersonic cruise missiles were used in total, striking a warehouse facility in the eastern suburbs. Large fires broke out after the attack. https://t.co/UA1zNmVlCc — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)October 30, 2026

Zelenski upozorava na nove balističke napade

Noćni napadi uslijedili su nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak upozorio da su ukrajinske obavještajne službe identifikovale ruske pripreme za dodatne napade balističkim raketama.

„Sada imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju nove napade balističkim raketama. Potrebni su nam kapaciteti da oborimo ovo rusko zlo i čekamo na odluke“, napisao je Zelenski.

On je pozvao na hitne isporuke presretača za protivvazdušnu odbranu, posebno za sisteme Patriot američke proizvodnje, s obzirom na to da se Ukrajina suočava sa ponovljenim napadima na svoje gradove i kritičnu infrastrukturu.

Ukrajina pritiska Vašington da odobri isporuke raketa Patriot i NASAMS, uključujući presretače koje su već platili evropski saveznici, ali koji još uvijek čekaju odobrenje Pentagona, kako je ranije izvijestio Kijev Post.

Namjerni napadi na civile ili civilnu infrastrukturu koja se klasifikuje kao civilni objekat zabranjeni su prema međunarodnom humanitarnom pravu i mogu predstavljati ratne zločine.