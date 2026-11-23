Suđenje se ponavlja nakon što je Apelacioni sud ukinuo oslobađajuću presudu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivši ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da je predmet dodjele stambenih kredita, u kojem sa nekadašnjim kolegama iz Komisije za rješavanje stambenih pitanja optužen za zloupotrebu položaja, čist politički proces te da negira krivicu, piše "Pobjeda".

On je to saopštio na ponovnom suđenju u kojem su on, Suad Numanović, Budimir Šegrt, Sanja Vlahović, Predrag Bošković, Dražen Miličković, Damir Šehović, Dragica Sekulić, Osman Nurković, Suzana Pribilović, Jelena Radonjić i Aleksandar Jovićević optuženi da su, prema sumnjama Specijalnog državnog tužilaštva, prilikom dodjele stambenih kredita oštetili državnu kasu za 2,6 miliona eura.

Brajović, ali i ostali okrivljeni su ostali pri iskazima koji su dali u prvostepenom postupku te odbacili optužbe SDT-a.

Istog stava kao i Brajović, bio je i optuženi Osman Nurković, ocijenivši da je ovaj postupak klasični primjer političkog progona.

Bivša ministarka nauke Sanja Vlahović bila je decidna da je i ona poput svih njenih kolega radila na osnovu odluka odluka Vlade, koje su bile obavezujuće.

“Nikada nijesam imala nikakvu ličnu korist, ni od koga ni na koji način. Nije mi jasno zašto su nam životi okrenuti naglavačke svih ovih godina – naglasila je Vlahović, obraćajući se tročlanom vijeću kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević.

Osim Brajovića, Nurković i Vlahović, optužbe SDT-a odbacili su i Dragica Sekulić, Suzana Pribilović, Ivan Brajović, Damir Šehović, Budimir Šegrt, Suad Numanović, Dražen Miličković, Jelena Radonjić i Aleksandar Jovićević.

Okrivljeni Jovićević konstatovao je da je svaka Vlada, počevši od one Blaža Jovanovića iz 1945. godine do Vlade Zdravka Krivokapića rješavala stambena pitanja na isti način.

Na prethodnom ročištu, odbranu je iznio bivši ministar odbrane Predrag Bošković koji je, između ostalog, rekao da je svjestan da je meta Tužilaštva kako bi se, prema njegovim tvrdnjama, našao neki moldel da se on utamniči.

“Način na koji smo mi postupili bila je politika vlade, ne Predraga Boškovića, nego od 1945. godine pa nadalje, rekao je on ranije.

Njegov advokat Mihailo Volkov, predao je sudskom vijeću document koji, kako je istakao, dokazuje da je Ibrahimu Smailoviću dodijeljen kredit od 40.000 na osnovu zaključka Vlade, a ne odluke komisije.

Podsjetimo, Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu kojom su svi optuženi oslobođeni krivice, te uvažio žalbe Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Prvostepenom presudom optuženi su slobođeni optužbe da su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Po ocjeni Apelacionog suda, nejasan je zaključak prvostepenog suda da je o rješavanju stambenih potreba funkcionera, državnih službenika i namještenika odlučivala Vlada Crne Gore, a da je Komisija samo pripremala informacije i davala predloge, odnosno da je isključivo imala tehničku ulogu, preduzimala radnje koje ne proizvode pravna dejstva i ne stvaraju obavezu.

Prema optužnici SDT, bivši funkcioneri su, od 2016. do 2020. godine, kao članovi Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, u saizvršilaštvu zloupotrijebili službene položaje.

” Tako što su, suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera i bez plana za rješavanje stambenih potreba i procjene stručne komisije Uprave za imovinu, odobrili i dodijelili stambene kredite za poboljšanje uslova stanovanja za 119 javnih funkcionera i zaposlenih u državnim i organima državne uprave, u iznosima između 17.500 i 40.000 eura i tako im pribavili korist, a budžetu Crne Gore nanijeli štetu od 2.604.740 eura – kazali su ranije iz SDT.