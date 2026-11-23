Na suđenju Veselinu Veljoviću i ostalima, odbrana je osporila autentičnost i zakonitost Sky komunikacija i zatražila njihovo izdvajanje iz dokaza ili vještačenje.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, optuženom za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja i ostalima za učešće u švercu cigareta.

Predmet je spojen sa optužnicom koja je podignuta protiv bivšeg šefa kriminalističke policije u Baru Ilije Vasovića, koji je optužen da je bio dio kriminalne organizacije Aleksandra Mrkića kome je odavao službene podatke, pišu "Vijesti".

Advokati odbrane su predložili sudu da izuzme kao pravno nevaljan dokaz Skaj materijal ili da sud angažuje komisiju vještaka koja će analizirati a zatim odgovarati na pitanja odbrane. Odbrana je ukazala na brojne pravne i tehničke nedostatke u načinu na koji je taj materijal pribavljen, obrađen i predstavljen sudu. Advokati odbrane su posebno naglasili da nedostaje dio Skaj poruka koje bi mogle ići u korist optuženih.

Advokat Zoran Perović je podsjetio da je još ranije sudu dostavio podnesak kojim je tražio odlaganje sprovođenja Skaj komunikacija kao dokaza. Dodao je da na taj zahtjev nije dobio odgovor, te da može da pretpostavi kakvu će odluku donijeti sudsko vijeće povodom zahtjeva odbrane da se Skaj komunikacija izdvoji kao pravno nevaljan dokaz. On je ocijenio da će ovaj predmet prije ili kasnije doći pred Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Perović je istakao da odbrani nije omogućeno da provjeri integritet i autentičnost Skaj komunikacije, kao ni način na koji je pribavljena. Postavio je i pitanje kako bi francuske vlasti reagovale kada bi Crna Gora na njihovoj teritoriji pribavila podatke na sličan način i taj materijal im dostavila, navodeći da bi se takvo postupanje, prema njegovoj ocjeni, moglo od strane Francuske tretirati kao špijunaža ili čak određena vrsta terorističkog akta.

Advokat Nikola Martinović takođe je osporio način na koji je Skaj materijal predložen kao dokaz. On je ukazao da, ukoliko tužilaštvo smatra da se radi o digitalnom dokazu, sud mora ispitati da li taj materijal ispunjava uslove propisane zakonom o digitalnim ispravama. Upozorio je na činjenicu da Crna Gora ima propisano krivično djelo neovlašćenog pristupa računarskom sistemu, navodeći da je potrebno ispitati okolnosti pod kojima su francuski nadležni organi pristupili računarskim podacima osoba koje su boravile u Crnoj Gori.

Advokatica Kristina Pavlović je kazala je da bi, ukoliko sud odbije predlog odbrane da se Skaj komunikacija izdvoji iz spisa predmeta, Specijalno državno tužilaštvo trebalo da odgovori na nekoliko pitanja, odnosno da je neophodno precizirati kojom se tačno porukom dokazuje koje konkretno krivično djelo, kako bi se izbjegla situacija da iste poruke budu korišćene kao dokazi u većem broju različitih postupaka. Ukazala je i na potrebu da tužilaštvo precizira lokacije pošiljalaca i primalaca spornih poruka, kao i imej brojeve telefona.

Advokatica Maja Turković podržala je predlog da sud angažuje komisiju vještaka koja bi ispitala Skaj materijal i odgovorila na konkretna pitanja odbrane. Ona je navela da odbrana ne posjeduje tu dokumentaciju i zatražila da se precizira da li je zamolnica upućena konkretno za ovaj postupak.

Advokat Danilo Mićović saglasio se sa primjedbama kolega i predložio da sud angažuje komisiju vještaka koja bi analizirala Skaj materijal i pred sudom odgovorila na pitanja odbrane. Mićović je ukazao na, kako je naveo, brojne propuste i nedoumice u vezi sa Skaj komunikacijom. Posebno je problematizovao način na koji su poruke identifikovane i tumačene, navodeći da su to najprije radili policijski službenici, potom tužioci, a nakon toga stručna služba tužilaštva. Prema njegovim riječima, odbrani nije poznato ko čini tu stručnu službu, niti na osnovu kojih stručnih metoda je vršeno tumačenje komunikacije. Kao primjer je pomenuo nedavnu presudu suda u Italiji u predmetu protiv pripadnika kriminalne grupe Ndrangeta, navodeći da je Skaj materijal u tom slučaju izdvojen kao dokaz zbog nemogućnosti provjere njegove autentičnosti.

Specijalni državni tužilac Jovan Vukotić usprotivio se zahtjevima odbrane za izdvajanje Skaj komunikacije i angažovanje komisije vještaka. Ocijenio je da odbrana nije iznijela nijedan konkretan navod koji bi predstavljao realan osnov za takve zahtjeve. Podsjetio je da je optužnica ranije potvrđena i na osnovu Skaj komunikacije, navodeći da je stav suda o tom pitanju već poznat.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Arsenije Kalezić imao zadatak da, u cilju realizacije kriminalnog plana, osnuje i registruje pravno lice „Euro MN“ DOO PG, radi krijumčarenja cigareta, prenosi poruke od organizatora drugim članovima kriminalne organizacije, obezbjeđuje mobilne telefone sa kriptovanom aplikacijom za komunikaciju drugim pripadnicima kriminalne organizacije. U skladištu broj13, okrivljeni je za pravno lice „Euro MN“ kupio i uskladištio cigarete, ukupno 16.682 paketa cigarete. Dodaje se da su službenici Uprave carina, zapisnikom od 8. 8. 2019.godine, konstatovali da je „skladišni prostor potpuno prazan, da u istom nema robe“, „a da je u skladištu trebalo da se nalazi 16.682 paketa cigareta raznih brendova koje je korisnik smještao u predhodnom periodu“.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Lj. Mrkić, Veselin R. Veljović, Nikola Lj. Mrkić, Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan D. Bubanja, Nikola D. Bubanja, Željko M. Bulatović iz Kolašina, Dušica G. Bulatovič. Predrag D. Veljić, Borislav R. Lečić, Nemanja N. Anđelković, Goran M. Gluščević, Nikola M. Bačilović i Sadik A. Elnagar su u toku 2018. godine, u Cmoj Gori, okrivljeni Mrkić Aleksandar, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali okrivljeni Veljović Veselin, Mrkić Nikola, Nikočević Mujo, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola, Sadig Elnagar i druga neidentifikovana lica, koja organizacija je imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Čime je okrivljeni Mrkić Aleksandar izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Cme Gore, a okrivljeni Veljović Veselin, Nikočević Mujo, Mrkić Nikola, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola i Sadig Elnagar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 16 Krivičnog zakonika Cme Gore, prenose "Vijesti".

Okrivljeni Mrkić Aleksandar, Anđelković Nemanja i Kalezić Arsenije su kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje. Zatim se u optužnici navodi da su okrivljeni Mrkić Aleksandar, Bubanja Stefan i Bubanja Nikola kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje iz člana 265 stav 2 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Cme Gore.

Okrivljeni Veljović Veselin je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.