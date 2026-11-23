ASK je utvrdila da je Branimir Gvozdenović prekršio zakon prihvatanjem i neprijavljivanjem poklona – plaćenog boravka u luksuznom hotelu u Sen Tropeu, koji je finansirao Duško Knežević.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović prekršio je Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer je 2010. godine prihvatio plaćene troškove puta i boravka u luksuznom hotelu „Château de la Messardière“ u Sen Tropeu, u Francuskoj, a poklon nije prijavio nadležnim organima.

To je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) u odluci donesenoj 23. novembra 2026. godine.

Agencija je odlučila da je Gvozdenović, u vrijeme dok je obavljao funkciju ministra uređenja prostora i zaštite životne sredine, prekršio član 14 stav 2 i 4 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, jer je u periodu od 26. do 29. juna 2010. godine primio poklon koji se odnosio na troškove putovanja i boravka u luksuznom hotelu u francuskom ljetovalištu Sen Trope.

U odluci se navodi da je troškove u ime Gvozdenovića platio Duško Knežević.

ASK je, osim toga, utvrdila da je Gvozdenović prekršio i član 15 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, jer nije odbio ponuđeni poklon, niti je sačinio i podnio pisani izvještaj o ponudi poklona organu vlasti u kojem je obavljao javnu funkciju, prenosi "Dan".

S druge strane, Agencija nije utvrdila povredu člana 19 stav 2 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji se odnosi na obavezu dostavljanja tačnih i potpunih podataka u izvještaju o prihodima i imovini.

Postupak pred ASK pokrenut je na osnovu inicijative od 11. marta 2019. godine, zbog sumnje da Gvozdenović u godišnjem izvještaju o prihodima i imovini za 2010. godinu nije prijavio poklon, odnosno plaćene troškove puta i boravka u Francuskoj.

U inicijativi se navodi da je vrijednost tih troškova iznosila najmanje 22.763 eura.

Kao osnov za pokretanje postupka navedeni su i medijski navodi iz teksta „Samo za jednu Milovu vožnju taksijem 760 eura“, objavljenog u dnevnom listu "Dan“ 10. marta 2019. godine.

U tom tekstu navedeno je da je Duško Knežević u junu 2010. godine platio račune za putovanje i boravak tadašnjeg ministra Branimira Gvozdenovića, Mila Đukanovića i supruge tadašnjeg ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Gorana Rakočevića u hotelu „Château de la Messardière“ u Sen Tropeu.

Prema navodima iz inicijative, troškovi su iznosili 22.763 eura, uz napomenu da to nije bila konačna cifra, jer su postojali i dodatni, vanpansionski troškovi, uključujući restorane i noćne klubove.

ASK je ovu odluku donijela u ponovnom postupku, postupajući po presudi Upravnog suda Crne Gore U.br. 1919/19 od 24. februara 2021. godine.

Agencija je, kako se navodi u dokumentu, ponovo odlučivala o mogućoj povredi zakonskih odredbi koje se odnose na primanje poklona bivšeg javnog funkcionera.

Odlukom od 23. novembra 2026. godine, ASK je utvrdila dvije povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa – primanje poklona koji javni funkcioner nije smio prihvatiti i neprijavljivanje ponude poklona nadležnom organu.

Istovremeno, nije utvrđena povreda zakonske odredbe koja se odnosi na navođenje netačnih i nepotpunih podataka u godišnjem izvještaju o prihodima i imovini.