Advokat Marija Miloševića istovremeno je ukazao na loše uslove u kojima se njegov branjenik nalazi u samici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Video-snimci sa nadzornih kamera u Ulici IV jula u Podgorici, za 22. maj 2018. godine, pregledani su danas u sudnici Višeg suda u Podgorici, gdje je nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i napad na novinarku Oliveru Lakić.

Sud je konstatovao da se na snimku nalazi muška osoba sa kačketom koja je izašla iz ulaza zgrade u 8:09 sati, a vratila se sa kesom u ruci u 10:01 časova.

Specijalni tužilac Marko Ivanović je kazao da se na snimku vidi lice koje odgovara optuženom Goranu Rakočeviću ili licu koje odgovara njemu.

Advokatica Andrijana Razić je rekla da će se izjasniti nakon što svi snimci budu pregledani.

Optuženi Rakočević je rekao da se na prva dva snimka on ne nalazi.

"Treći snimak mi više liči na kulturnog ljubavnika, koji je odnio ručak djevojci, kada se već bavimo pretpostavkama i filmovima."

Advokatica Razić je primijetila da se na snimku zaista vidi prvo izlazak ženske osobe, pišu "Vijesti".

Sud je dao kratku pauzu jer se optuženi Mario Milošević požalio da ga boli glava.

"Mogu li da vam se obratim, sudija? Može li kratka pauza da dobijem tabletu jer me glava boli? Nisam spavao sat-dva čitavu noć."

Suđenje je nastavljeno nakon pauze, a zatim se sudu obratila advokatica Razić.

"Način na koji postupajući tužioci dozvoljavaju sebi da sa nepokolebljivom sigurnošću konstatuju da je lice koje se vidi na odgledanim snimcima upravo okrivljeni Rakočević najbolje odslikava jedan krajnje proizvoljan, paušalan i neozbiljan pristup i ponašanje koji isti imaju u ovako ozbiljnom predmetu – a jednaka im je takva i optužnica. Niko u ovoj sudnici, uključujući odbranu i sud, nema neophodna stručna znanja da bi 'odokativnom' metodom utvrđivao bilo čiji identitet – a na tu temu je već upozoravao i Apelacioni sud u određenim ukidnim odlukama. To može biti posao samo vještaka odgovarajuće struke. U tom pravcu posebno bih istakla da lice sa ovih snimaka ima veliku bradu i da iz moje vizuelne perspektive ima i puno više kilograma od okrivljenog Rakočevića – makar na današnji dan, a tužilac sigurno ne zna ili makar za to ne postoje dokazi u spisima predmeta kako je okrivljeni Rakočević izgledao u maju 2018. godine", rekla je advokatica Razić.

"Druga bitna stvar na koju bih ukazala je da smo danas pregledali snimke nastale samo nekoliko sati – pola dana nakon izvršenog najtežeg krivičnog djela na štetu Miodraga Kruščića. Optužnicom se predstavlja da su to krivično djelo dan ranije izvršili navodno okrivljeni Mario Milošević i Rakočević u saizvršilaštvu – što je po našem zakonu potpuno izjednačeno u smislu zaprijećene kazne. Ovaj sud je za sve vrijeme trajanja predmetnog postupka imao prilike da se uvjeri u intelektualne kapacitete moga branjenika, da se uvjeri u činjenicu da ovaj okrivljeni spise ovog predmeta poznaje bolje nego svi mi zajedno, te da na svaki glavni pretres dolazi maksimalno pripremljen. To je takođe čovjek za kojeg se ne može steći utisak da postupa na bilo koji način nerazumno ili neracionalno. I onda tužilac za toga čovjeka tvrdi i želi da predstavi da je isti puna tri dana sakrivao okrivljenog Miloševića koji je navodno direktni izvršilac krivičnog djela za koje mu prijeti 40 godina zatvora – dok je istovremeno svih tih dana sebe bez problema eksponirao konstantnim ulascima i izlascima iz zgrade i odlaženjem u trgovinu, i sve to potpuno nonšalantno bez bilo kakvog prikrivanja, kamufliranja i slično... iako i njemu za navedeno krivično djelo prijeti kazna od 40 godina!? Takva postavka je apsolutno besmislena jer sigurno je da okrivljenom Rakočeviću ne može biti preče i važnije da od potencijalnog krivičnopravnog progona zaštiti Marija Miloševića nego sebe, niti može biti logično da je mome branjeniku bitniji okrivljeni Rakočević od sebe samog", dodala je Razić.

Početak suđenja danas je kasnio 45 minuta jer je optuženi Goran Vukčević iz UIKS-a doveden u sudnicu u crnoj majici kratkih rukava i šortsu. Na pitanje predsjednika specijalnog vijeća, sudije Radovana Vlaovića, o čemu se radi te zašto je došao na suđenje u šortsu, optuženi je sudu objasnio da nije imao svoju garderobu jer je iz sobe odveden u ćeliju koja prokišnjava. Naveo je da su mu donijeli garderobu, ali je on odbio da je obuče jer je izrazio sumnju da mu se nešto "pakuje". Dodao je da niko nema pravo da ulazi u njegovu sobu i uzima garderobu bez njegovog prisustva.

Sudija Radovan Vlaović, predsjednik vijeća, potvrdio je da je obavio telefonski razgovor sa upravom UIKS-a. Rekli su da su ponudili Vukčeviću da obuče pantalone koje je on odbio.

"Iz meni nepoznatih razloga prebačen sam, uručena mi je odluka da sam disciplinski kažnjen. Prebačen sam iz sobe i smješten u ćeliju koja prokišnjava, u kojoj ima i miševa", požalio se Vukčević.

Branilac okrivljenog Marija Miloševića, advokat Miloš Vuksanović, sudu se obratio ne sa molbom da se suđenje odloži, već da ukaže na ozbiljan problem. Posebno je istakao da se Milošević u ćeliji samici nalazi skoro 70 dana, iako je kažnjen sa 14 dana.

"U ovom slučaju se radi o zlostavljanju i mučenju, što je ozbiljno kršenje konvencije o ljudskim pravima. On ne može da se priprema u toj ćeliji za ovo suđenje, iako ima još nekoliko sudskih postupaka. Noćima ne spava. Niko se nije okrenuo da riješi ovaj problem. Predsjednik Višeg suda u Podgorici je upoznat i nije otišao u posjetu. Sud bi trebalo da odredi psihijatrijsko posmatranje da li može da prati suđenje jer Mario Milošević 23 sata provodi u samici. Uslovi u kojima on tamo boravi ne mogu se shvatiti dok se neko iz suda lično ne uvjeri. Uslovi u kojima živi su neadekvatni. Obratio sam se Upravi UIKS-a i predsjedniku Višeg suda i dobio uvjeravanja da će situacija brzo biti riješena. Dobio sam odluku da je razdvojen iz bezbjednosnih razloga", kazao je advokat Vuksanović u obraćanju sudu.

"Nemam vazduha. Nemam svjetla, a ni prozora. Kao da je došlo vrijeme Informbiroa. Osjećam se kao Gavrilo Princip u ćeliji", požalio se Milošević sudu.