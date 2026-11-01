Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage u Rostovskoj oblasti uništile rusku fabriku raketa i sisteme PVO, vrijedne ukupno oko 70 miliona dolara.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je danas da su ukrajinske vojne snage uništile ruski odbrambeni industrijski kompleks i objekte protivvazdušne odbrane vrijedne 70 miliona dolara, piše Tačno.

U Rostovskoj oblasti Rusije, ukrajinske snage pogodile su fabriku Kamenski, koja se bavi proizvodnjom raketa, kao i kompleks „Pancir-S2“ i komandno-štabno vozilo sistema „S-400 Trijumf“, objavio je Zelenski na Telegramu.

„Naše sankcije dugog dometa su u Rostovskoj oblasti. Pogođena je fabrika Kamenski, preduzeće ruske odbrambene industrije koje se bavi proizvodnjom raketa“, naveo je on.

Prema riječima Zelenskog, ukrajinska vojska pogodila je i kompleks „Pancir-S2“ i komandno-štabno vozilo sistema „S-400 Trijumf“.

„Ukupni troškovi pogođenih objekata protivvazdušne odbrane iznose oko 70 miliona dolara“, naglasio je ukrajinski predsjednik.

Takođe je zahvalio vojnicima SBU-a i drugim pripadnicima Odbrambenih snaga na operaciji.

„Pravedno se branimo od ruske agresije i činimo sve da smanjimo mogućnost Rusije da je nastavi“, rekao je šef ukrajinske države.

Kako je objavio Ukrinform, operativci Centra za specijalne operacije „Alfa“ Službe bezbjednosti Ukrajine neutralisali su 3.198 ruskih vojnika za nedjelju dana.