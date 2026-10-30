Osuđenica na smrt Krista Gejl Pajk, prva žena u modernoj istoriji SAD koja je preživjela ubrizgavanje dvije doze smrtonosne injekcije, progovorila je mjesec dana nakon horora u komori za pogubljenje.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Zatvorenica osuđena na smrt Krista Gejl Pajk (50), koja je nedavno postala prva osoba u modernoj istoriji SAD koja je preživjela smrtonosnu injekciju nakon što su joj ubrizgane čak dvije doze pentobarbitala, oglasila se prvi put mjesec dana posle neuspjele egzekucije.

Pajkova, koja iza rešetaka čeka izvršenje smrtne kazne skoro 30 godina zbog brutalnog ubistva devetnaestogodišnje Kolin Slemer 1995. godine, obratila se javnosti zvaničnim pismom preko svog advokatskog tima.

"Ušla sam u komoru spremna da umrem"

"Prije mjesec dana ušla sam u komoru za pogubljenja u zatvoru spremna da umrem. Pomirila sam se sa sudbinom. Svima koji su bili uz mene rekla sam koliko sam zahvalna, a onima u prostoriji poručila da odlazim u miru i sa ljubavlju", navela je Krista, prenio je britanski "Miror".

Nakon fijaska sa ubrizgavanjem hemikalija, probudila se nekoliko dana kasnije na respiratoru u bolnici, u potpunom šoku i fizičkoj agoniji.

"Od te noći ne postoji trenutak u kom nisam osjetila bol. Boli me cijelo tijelo – ruke, šake, grlo, i dalje jedva govorim. To nije samo fizički bol, to je agonija koju nosim u glavi i u duši. Ne znam zašto sam preživjela tu noć i ne znam šta me čeka", poručila je osuđenica, dodavši da neprestano misli na porodicu svoje žrtve i užasan bol kroz koji oni prolaze.

Ruke u podlivima, čeka je pravna bitka

Nakon deset dana provedenih u bolnici pod nadzorom ljekara, vraćena je u zatvorski stacionar u Nešvilu. Njeni advokati tvrde da su joj ruke ostale otečene i prekrivene modricama zbog višestrukih neuspejlih pokušaja osoblja da joj postavi intravenske kanile.

Sudija je već naložio državi Tenesi da sačuva sve dokaze u vezi sa neuspjelom egzekucijom, uključujući špriceve i lijekove. Dok tužilaštvo trenutno nema novi nalog za pogubljenje, Kristina odbrana najavljuje žestoku pravnu bitku.

(Mondo)