Fenomenalnu partiju odigrao je Džejms Harden u pobjedi Klivlenda, uz važnu rolu za Marija Hezonju. Luka Dončić dobio udarac u oko.

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Klivlend je polako počeo da hvata ritam u NBA ligi i upisao je treću pobjedu u poslednje četiri utakmice. Kod kuće je pala Indijana - 128:119. Nestvarnu utakmicu odigrao je Džejms Harden - 51 poen (8/15 za dva, 7/11 za tri, 14/14 sa penala, uz po 6 skokova i asistencija).

Veoma važnu ulogu imao je i Mario Hezonja koji je upisao dabl-dabl učinak za 20 minuta na parketu (10, 10sk). Između njih dvojice bili su Donovan Mičel (20) i Pejton Votson (15). U Pejsersima su se istakli Paskal Sijakam (21, 7sk) i Ivica Zubac sa dabl-dabl učinkom (21, 10sk).

Lejkersi su u neizvjesnoj završnici pobijedili Sakramento (106:104) i ponovo je Luka Dončić bio najbolji u timu iz Los Anđelesa. Ubacio je 25 poena (8as, 4sk) i uz Vokera Keslera (15, 7sk) je predvodio ekipu, uz udarac koji je dobo u oko. U Kingsima su najbolji bili Deandre Hanter (30, 6as) i Domantas Sabonis (19, 16sk).

Luka Doncic gets inadvertently poked in the eye by Keegan Murray, late in the 4th quarter (with replays).The Lakers took a timeout; Luka continued to play despite being bothered by the eye injury. https://t.co/UDAA9gi7mj — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)November 21, 2026

Oklahoma se žestoko namučila protiv Pelikansa (126:120). Izvukao je Tandere Šej-Gildžus Aleksander (40, 8sk), uz odličnu partiju novajlije Adaja Mare (22, 16sk), Nikola Topić nije bio u sastavu zbog povrede. Na drugoj strani su po 22 poena dali Zajon Vilijamson i Džeremaja Firs.

Rezultati:

Atlanta - Šarlot 111:97

Bruklin - Orlando 111:113

Klivlend - Indijana 128:119

Detroit - Toronto 102:105

Čikago - Vašington 94:98

Oklahoma - Nju Orleans - 126:120

Juta - Finiks 101:111

Denver - Hjuston 133:124

LA Lejkers - Sakramento 106:104