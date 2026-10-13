Audio-snimci poziva dežurnim službama otkrili su veliku zbrku i propuste zatvorskih zvaničnika, koji su ubjeđivali ljekare da je riječ o lažnoj dojavi dok se na nosilima odvijala neuspješna egzekucija američke osuđenice.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Zbrka među dispečerima, hitnim službama i zatvorskim zvaničnicima dovela je do kašnjenja hitne medicinske pomoći nakon neuspjele egzekucije Kriste Pajk. Pajk, osuđena na smrt zbog mučenja i ubistva koleginice iz razreda 1995. godine, preživjela je dvije doze smrtonosne injekcije pentobarbitala 30. septembra.

Prema audio-snimcima poziva hitnim službama (911), hitne službe su čekale gotovo pola sata kako bi joj pružile pomoć. Prvi poziv dispečerima upućen je u 20:40, ali su zatvorski zvaničnici potvrdili da je zahtjev za medicinskom pomoći stvaran tek u 21:11.

U međuvremenu, u 21:03, neidentifikovana osoba je rekla: "Prema nadzornicima ovde u DEC-u (Odjeljenje za hitne komunikacije), obaviješteni smo da je to lažan poziv. Nema potrebe za medicinskom pomoći u zatvoru Riverbend."

Samo četiri minuta kasnije, hitna služba je izvijestila da neko ispred zatvorskih vrata insistira da je hitna situacija stvarna, tražeći od njih da uđu.

Pedesetogodišnja Pajk bila je vezana za nosila oko sat vremena dok joj je medicinsko osoblje davalo najmanje sedam injekcija, pri čemu se jedna igla savila. Njen advokat, Rendi Spajvi, izjavio je da je nakon neuspjele egzekucije hitno prevezena u bolnicu, gdje je ostala bez svijesti i priključena na respirator, a advokati su strahovali da je doživjela moždanu smrt.

Međutim, osuđenica je prošle nedelje čudesno došla svijesti i počela da komunicira, pitajući: "Gdje sam i ko ste vi?" Nakon neuspjele egzekucije, Pajk je navodno imala krvni ugrušak u jednoj ruci, upalu pluća i "izvanredno" oticanje, tvrdili su njeni advokati.

Takođe su naveli da se suočavala sa "kognitivnim izazovima" i "dubokom psihološkom traumom", dodajući da "ostaju značajna pitanja o dugoročnim posledicama onoga što je pretrpjela". Deset dana nakon šokantnog preživljavanja, otpuštena je iz bolnice i vraćena u zatvor.

Krista Pajk trebala je da postane prva žena pogubljena u Tenesiju u više od 200 godina, ali je umjesto toga postala prva osoba u SAD koja je preživjela smrtonosnu injekciju.

Osuđena je na smrt 1995. godine zbog brutalnog ubistva svoje 19-godišnje koleginice Kolin Slemor, koju je sa dečkom Tadarilom Šipom i prijateljicom Šadolom Piterson namamila u izolovano područje kampusa Univerziteta u Tenesiju kako bi je mučili i ubili.

Pajk je Slemorovoj razbila glavu i zadržala komadić njene lobanje kao "bolesni suvenir". Ministarstvo korektivnih ustanova Tenesija nije objavilo šta je pošlo po zlu tokom neuspjele egzekucije.