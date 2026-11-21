Plastični hirurg sa Floride osuđen je na smrtnu kaznu jer je usmrtio advokata zbog spora oko novca.

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Plastični hirurg sa Floride osuđen je na smrtnu kaznu jer je u martu 2023. godine ubio advokata, a njegovo tijelo, koje nikada nije pronađeno, bacio u kontejner za smeće na području Everglejdsa, prostranog močvarnog područja na jugu američke savezne države Floride. Sudija je presudu donijeo juče, piše AP.

Prema navodima tužilaštva, doktor Tomas Kosovski usmrtio je advokata Stivena Kozija u toaletu njegove kancelarije. Ubistvo se dogodilo neposredno nakon telefonske konferencije u kojoj su obojica učestvovala zbog dugotrajnog spora oko naplate medicinskih usluga.

Tužioci tvrde da se Kosovski u poziv uključio iz svog kamioneta parkiranog ispred zgrade, a sa sobom je imao kese za smeće, injekciju sa sredstvom koje izaziva paralizu mišića i kolica za iznošenje tijela.

Tragovi zločina i potraga u Everglejdsu

Podaci sa mobilnih telefona i snimci nadzornih kamera odveli su istražitelje do zabačenog područja zapadno od Majamija, na jugu američke savezne države Floride. Reč je o području uz put Tamijami trejl (Tamiami Trail), koji prolazi kroz prostrano močvarno područje Everglejds. Istražitelji vjeruju da je Kosovski tu bacio advokatovo telo u kontejner za smeće.

Vozač kamiona za odnošenje smeća, koji je ispraznio taj kontejner, izjavio je da je na tom mjestu osjetio neuobičajeno neprijatan miris.

Smeće koje se prikuplja na tom području odvozi se na deponiju u okrugu Kolijer (Collier), takođe na Floridi. Međutim, potraga za telom nije dala rezultate. Istražitelji su objasnili da se otpad na deponiji redovno sabija velikim mašinama, zbog čega je pronalazak posmrtnih ostataka gotovo nemoguć.

Ključni dokazi protiv hirurga bili su tragovi Kozijeve krvi i DNK pronađeni u toaletu advokatske kancelarije, kao i u garaži kuće Tomasa Kosovskog.

Suđenje i presuda

Kosovski je još u septembru proglašen krivim za ubistvo. Tokom suđenja zastupao je samog sebe, a jedino je u završnoj riječi iznio odbranu, tvrdeći da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže njegovu krivicu. Nakon što ga je porota proglasila krivim, sudija Džozef Bulone iz okruga Pinelas na Floridi morao je da odluči da li će ga osuditi na smrt ili na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja.

Kosovski nije želio da iznese okolnosti koje bi mu mogle ublažiti kaznu. Ipak, pravni savetnik kojeg mu je dodijelio sud istakao je da ranije nije bio osuđivan, te je podsjetio na njegovu ljekarsku karijeru. Kosovski je završio medicinski fakultet na američkom univerzitetu Dartmut (Dartmouth), a specijalizovao se za rekonstruktivnu hirurgiju dojke.

Sudija Bulone prihvatio je da postoje okolnosti koje mu idu u prilog, ali je zaključio da one nisu dovoljno važne da bi nadjačale okolnosti koje opravdavaju strožu kaznu. Naglasio je da je Kosovski zločin počinio na hladan, proračunat i planiran način, bez ikakvog moralnog ili pravnog opravdanja. "Sud zaključuje da je optuženi, prema zakonima države Floride, izgubio pravo na život", rekao je Bulone.