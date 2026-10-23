Krista Pajk (50), osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva školske drugarice, oporavlja se nakon neuspjelog pogubljenja u Tenesiju, tokom kojeg je primila dvije doze smrtonosnog lijeka.
Krista Pajk, žena koju su vlasti američke savezne države Tenesi pokušale da pogube, ali nisu uspjele, ponovo samostalno hoda i govori nakon što je primila dvije doze smrtonosnog lijeka.
WSMV pozivajući se na TMZ, objavio je da je Pajk ostvarila izuzetan napredak u oporavku nakon neuspjelog pogubljenja, zbog kojeg je danima bila bez svijesti u bolnici u Nešvilu.
Pozivajući se na njene advokate, TMZ navodi da jedina žena koja se nalazi među osuđenicima na smrt u Tenesiju sada može da govori punim rečenicama i samostalno hoda.
Nove informacije o njenom zdravstvenom stanju objavljene su nakon što su advokati početkom oktobra saopštili da je otpuštena iz bolnice, ali da se i dalje suočava sa komplikacijama izazvanim neuspjelim pogubljenjem.
Preživjela dvije doze smrtonosnog lijeka
Vlasti Tenesija pokušale su 30. septembra da izvrše smrtnu kaznu nad Kristom Pajk zbog njene uloge u brutalnom prebijanju i ubistvu Kolin Slemer 1995. godine.
Međutim, Pajkova je preživjela dvije doze pentobarbitala, što je najveća količina predviđena protokolom Tenesija za izvršenje smrtne kazne ubrizgavanjem smrtonosne injekcije.
Nakon neuspjelog pogubljenja hospitalizovana je, a njeno stanje u jednom trenutku bilo je toliko teško da su advokati vjerovali da je moždano mrtva.
Ovaj slučaj predstavlja drugo neuspjelo pogubljenje u Tenesiju tokom 2026. godine.
Guverner Bil Li naredio je sveobuhvatnu istragu o okolnostima neuspjelog pogubljenja i odložio sva preostala izvršenja smrtnih kazni do kraja godine.
To znači da bi odluku o budućim pogubljenjima mogao da donese novi guverner, koji će biti izabran na izborima u novembru.
Vlasti još nisu saopštile da li će ponovo pokušati da izvrše smrtnu kaznu nad Kristom Pajk.
Od borbe za život do nevjerovatnog oporavka
Oporavak pedesetogodišnje osuđenice trajao je nedeljama, a njeno zdravstveno stanje mijenjalo se iz dana u dan.
- 30. septembar: Nakon višesatnog odlaganja, Vrhovni sud SAD odobrio je izvršenje smrtne kazne. Pokušaj pogubljenja nije uspio, a Pajkova je tokom noći hitno prevezena iz zatvora sa maksimalnim obezbjeđenjem Riverbend u Nešvilu u bolnicu.
- 1. oktobar: Njeni advokati potvrdili su da je živa i da joj se u bolnici pruža intenzivna medicinska njega.
- 2. oktobar: Sudski dokumenti otkrili su da je bez svijesti, priključena na aparate za održavanje života i respirator.
- 6. oktobar: Advokati su saopštili da je "svjesna, da govori i da joj se i dalje pruža intenzivna medicinska njega". Prije nego što se probudila, njen pravni tim vjerovao je da je moždano mrtva.
- 7. oktobar: Uprkos povratku svijesti, Pajkova nije mogla da jede niti da pomijera ruke.
- "Ima krvni ugrušak u ruci, upalu pluća, ne može da guta, zbog čega nije jela, ne može da pomijera ruke, a obje ruke su joj izuzetno otečene", saopštili su njeni branioci ispred suda u Nešvilu.
- 8. oktobar: Advokati su otkrili da je počela da hoda uz pomoć drugih i ponovo jede, dok se oporavljala u bolnici.
- 10. oktobar: Krista Pajk otpuštena je iz bolnice.
- 22. oktobar: Njeni advokati potvrdili su za TMZ da je ostvarila izuzetan napredak. Sada može samostalno da hoda i govori punim rečenicama.