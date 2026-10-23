Krista Pajk (50), osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva školske drugarice, oporavlja se nakon neuspjelog pogubljenja u Tenesiju, tokom kojeg je primila dvije doze smrtonosnog lijeka.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk, žena koju su vlasti američke savezne države Tenesi pokušale da pogube, ali nisu uspjele, ponovo samostalno hoda i govori nakon što je primila dvije doze smrtonosnog lijeka.

WSMV pozivajući se na TMZ, objavio je da je Pajk ostvarila izuzetan napredak u oporavku nakon neuspjelog pogubljenja, zbog kojeg je danima bila bez svijesti u bolnici u Nešvilu.

Pozivajući se na njene advokate, TMZ navodi da jedina žena koja se nalazi među osuđenicima na smrt u Tenesiju sada može da govori punim rečenicama i samostalno hoda.

Nove informacije o njenom zdravstvenom stanju objavljene su nakon što su advokati početkom oktobra saopštili da je otpuštena iz bolnice, ali da se i dalje suočava sa komplikacijama izazvanim neuspjelim pogubljenjem.

Preživjela dvije doze smrtonosnog lijeka

Vlasti Tenesija pokušale su 30. septembra da izvrše smrtnu kaznu nad Kristom Pajk zbog njene uloge u brutalnom prebijanju i ubistvu Kolin Slemer 1995. godine.

Međutim, Pajkova je preživjela dvije doze pentobarbitala, što je najveća količina predviđena protokolom Tenesija za izvršenje smrtne kazne ubrizgavanjem smrtonosne injekcije.

Nakon neuspjelog pogubljenja hospitalizovana je, a njeno stanje u jednom trenutku bilo je toliko teško da su advokati vjerovali da je moždano mrtva.

Ovaj slučaj predstavlja drugo neuspjelo pogubljenje u Tenesiju tokom 2026. godine.

Guverner Bil Li naredio je sveobuhvatnu istragu o okolnostima neuspjelog pogubljenja i odložio sva preostala izvršenja smrtnih kazni do kraja godine.

To znači da bi odluku o budućim pogubljenjima mogao da donese novi guverner, koji će biti izabran na izborima u novembru.

Vlasti još nisu saopštile da li će ponovo pokušati da izvrše smrtnu kaznu nad Kristom Pajk.

Od borbe za život do nevjerovatnog oporavka

Oporavak pedesetogodišnje osuđenice trajao je nedeljama, a njeno zdravstveno stanje mijenjalo se iz dana u dan.