Naftne kompanije je o početku markiranja obavijestio državni sekretar Ministarstva energetike Tihomir Adžić.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nepune dvije sedmice nakon što je Ministarstvo energetike obavijestilo naftne kompanije da se markiranje goriva odlaže do daljnjeg jer nijesu riješeni svi tehnički i pravni problemi, isto ministarstvo je poslalo obavještenje naftim kompanijama da markiranje goriva ipak počinje u ponedjeljak.

S obzirom da se u odnosu na prije dvije sedmice, kada su do daljnjeg odložili markiranje, ništa nije promijenilo,predstavnici naftnih kompanija ostali su zatečeni obavještenjem resora koji vodi Admir Šahmanović.

Naftne kompanije je o početku markiranja obavijestio državni sekretar Ministarstva energetike Tihomir Adžić.

"Imajući u vidu sve dosadašnje aktivnosti i vrijeme koje je bilo na raspolaganju za pripremu, ministarstvo očekuje da svi učesnici od 23. novembra pristupe punoj primjeni programa, bez daljih nepotrebnih odlaganja. Naglašavamo da su pružalac usluge markiranja i energetski subjekti dužni da sva preostala tehnička i operativna pitanja, uključujući način organizacije i sprovođenja postupka markiranja, rješavaju neposrednom međusobnom komunikacijom i koordinacijom, u okviru svojih nadležnosti i ugovornih obaveza. Svi učesnici dužni su da postupaju u skladu sa važećim Zakonom o energetici, pravilnikom kojim je uređeno markiranje goriva i drugim primjenjivim propisima, te da obezbijede uslove za nesmetano, efikasno i bezbjedno sprovođenje postupka markiranja. Zakon je jasan da je uslov za carinjenje i puštanje u promet izvještaj o izvršenom markiranju. Posebno ističemo da je obaveza svih učesnika da svojim postupanjem omoguće realizaciju programa, uz poštovanje propisanih procedura i tehničkih i bezbjednosnih zahtjeva", naveo je Adžić u dopisu naftnim kompanijama, u koji je "Dan" imao uvid.

Podsjetio je da su Zakonom o energetici propisane i prekršajne i kaznene odredbe za neispunjavanje zakonom utvrđenih obaveza u vezi sa markiranjem goriva.

"Ministarstvo izražava očekivanje da neće biti potrebe za njihovom primjenom i da će svi učesnici pokazati odgovornost, profesionalnost i spremnost za saradnju u cilju uspješne realizacije programa. Očekujemo da se dalja komunikacija između pružaoca usluge markiranja i energetskih subjekata odvija konstruktivno i efikasno, bez nepotrebnog uključivanja ministarstva u pojedinačna operativna pitanja koja su u njihovoj neposrednoj nadležnosti", istakao je Adžić.

Šta se desilo u proteklih 13 dana pa je došlo do obrta, odnosno promjene odluke Ministarstva energetike, nijesmo uspjeli da saznamo. Ali, stanje je i dalje isto po pitanju markiranja. Naftne kompanije od početka ukazuju da je markiranje goriva nepotrebno, jer se na robu za koju su plaćeni akciza i porezi i koja ne može biti švercovana uvodi i obaveza markiranja. Ta obaveza pada na teret naftnih kompanija i vozača koji će plaćati dva centa po litru zbog markiranja, dok će konzorcijum koji će sprovoditi taj posao jedini imati korist.