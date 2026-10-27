Javnost su šokirali detalji neuspelog pogubljenja Kriste Pajk koja je izbodena sa 10 igala i jedva preživjela. Zbog ovog incidenta guverner Tenesija obustavio je sve smrtne kazne do kraja 2026.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Sudski dokumenti otkrivaju da su članovi tima za pogubljenje osuđenice Kriste Pajk (50) strahovali od pucanja njenih vena tokom nedavne neuspjele egzekucije.

Prema podnesku od 22. oktobra koji je predao njen advokat Rendi Spajvi, a do kog je došao Asošiejted pres, medicinski tim je upotrebio oko deset igala u pokušaju da joj uspostavi intravenski pristup na rukama. Sama osuđenica je i prije postupka izražavala strah da će nadležni imati problema sa pronalaženjem vena. Spajvi navodi da je Pajk, nakon što su joj ubrizgane dvije doze pentobarbitala, nastavila da diše i ispušta zvuke slične gušenju. U kritičnom stanju prebačena je u bolnicu i priključena na respirator.

Magazin "Pipl" prenosi da se početkom oktobra probudila, počevši da hoda i govori uz tuđu pomoć. U međuvremenu je vraćena u zatvor gdje sada samostalnije hoda i komunicira u punim rečenicama, ali njena dugoročna zdravstvena prognoza ostaje neizvjesna.

Izvršni direktor Informativnog centra za smrtnu kaznu Robin Meher izjavio je za "Njujork tajms" da je ovo najgori slučaj neuspjele egzekucije u modernoj istoriji i situacija potpuno bez presedana.

Krista Pajk je osuđena na najtežu kaznu zbog brutalnog ubistva devetnaestogodišnje školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine. Da je postupak sproveden do kraja, postala bi tek 19. pogubljena žena u SAD od 1976. godine.

Usled ovog incidenta, guverner Tenesija Bil Li obustavio je sva pogubljenja u toj saveznoj državi do kraja 2026. godine. U zvaničnom saopštenju naveo je da je naredio sprovođenje sveobuhvatne i nezavisne istrage od strane spoljnih stručnjaka kako bi se tačno utvrdilo šta je krenulo po zlu, piše magazin People.