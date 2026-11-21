Aleksandra Mladenović preživjela je dramatičan trenutak kada je avion pogodila munja tokom leta iz Beograda za Mostar. Saznajte više o njenim utiscima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Aleksandra Mladenović oglasila se čim je stigla u hotel, nakon prave drame na nebu koju je preživjela u petak. Naime, avion kompanije "Er Srbija" na letu iz Beograda za Mostar, u kojem se i ona nalazila, pogodila je munja, a njena poruka najbolje svjedoči o šoku i strahu kroz koji su prošli svi putnici.

"Hvala Gospodu da smo sletjeli živi i zdravi... Još uvijek sam prestravljena!", poručila je kratko Aleksandra koja je iz Mostara produžila u Čitluk gdje je ovog petka imala zakazan nastup.

Podsjetimo, nakon slijetanja na Međunarodni aerodrom u Mostaru, avion je upućen na detaljan tehnički pregled, pa je iz tih razloga otkazan povratni let za Beograd, potvrđeno je za portal "Hercegovina info" iz te avio-kompanije.

Riječ je o letu JU634 iz Beograda za Mostar.

Povratni let JU635, čije je poletanje iz Mostara bilo predviđeno u 15:15 sati, otkazan.

Prema informacijama do kojih je došao pomenuti portal, prvobitno se sumnjalo da je udar munje prouzrokovao oštećenje repnog dijela aviona. Ipak, iz "Er Srbije" nisu potvrdili oštećenje. Oni su naveli da je avion iz bezbjednosnih razloga upućen na tehnički pregled.

Direktor Aerodroma u Mostaru, Marko Đuzel, istakao je da je posada po slijetanju aviona prijavila udar munje, te da će avion biti pregledan pre povratka u Beograd.

"Sjutra, kada završe provjeru aviona, vraćaju se. Oni su to prijavili kada su sletjeli. Avioni imaju neku vrstu zaštite od udara munje, ali iz predostrožnosti biće obavljene sve provjere. Dok se sve provjeri, biće kasno, pa će ujutru krenuti", rekao je Đuzel.

Iz "Er Srbije" su za portal Hercegovina info istakli kako je usljed nepovoljnih vremenskih uslova, avion tokom leta pogodila munja.

"Riječ je o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i sertifikovani", naveli su iz kompanije.

"Za obavljanje pregleda bilo je potrebno dodatno vrijeme, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju na ovoj liniji", istakli su.

"Er Srbija zahvaljuje putnicima na razumijevanju i izvinjava se zbog eventualnih neprijatnosti prouzrokovanih okolnostima na koje nije mogla da utiče. Bezbjednost putnika i članova posade ostaje apsolutni prioritet Er Srbije", poručili su iz ove kompanije.