Dva dana pred izbore, Benjamin Netanjahu objavio je sliku nuklearne eksplozije u Tel Avivu, upozoravajući da Izraelu prijeti "drugi Holokaust" ako izabere lidera nesposobnog da se odupre Iranu.

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Dva dana pred izbore, premijer Izraela Benjamin Netanjahu podijelio je na društvenim mrežama upozorenje, koje se pripisuje desničarskom političkom komentatoru Juvalu Blumbergu, da bi izbor lidera nesposobnog da se suprotstavi Iranu mogao izložiti Izraelce opasnosti od „drugog Holokausta“.

Uz objavu je priložena i slika, generisana pomoću vještačke inteligencije, koja prikazuje nuklearnu eksploziju u Tel Avivu, prenosi Tajms of Izrael.

„Izrael se suočava sa stvarnom i opipljivom egzistencijalnom prijetnjom. Ako Iranci dođu do nuklearnog oružja, ništa drugo više neće biti važno“, napisao je Netanjahu na Iksu.

Kako je navedeno, kontroverze u vezi sa vladom, uključujući aferu „Katargejt“ i izbjegavanje vojne obaveze od strane ultraortodoksnih Jevreja, zapravo predstavljaju „jednu veliku dimnu zavjesu osmišljenu da sakrije jedno pitanje koje je važnije od svih ostalih“.

„Kada bi dvije atomske bombe pale na Izrael, ko bi onda mario za sve te besmislene kontroverze“, upitao je Netanjahu.

U objavi se ističe da Izrael ima ograničen vremenski okvir da se suprotstavi Iranu dok je Donald Tramp na funkciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, uz upozorenje da buduće generacije Izraelaca „neće oprostiti ako se propusti ova istorijska prilika“.

Netanjahu je takođe upozorio da bi glasači, ukoliko izaberu lidera koji nije sposoban da se suprotstavi Iranu, mogli izložiti svoje porodice „opasnosti od drugog Holokausta“.

Gadi Ajzenkot, predsjednik stranke „Jašar“, oštro je kritikovao Netanjahua zbog ove objave, optužujući ga za širenje straha uoči izbora.

„Netanjahu, ponašaš se histerično. Kao i u svakoj izbornoj kampanji, koristiš isti metod laži i taktiku zastrašivanja. Ovog puta prijetiš izraelskim građanima masovnim uništenjem. I to nakon što nijesi uspio da ostvariš ratne ciljeve u Iranu“, istakao je on.

Ajzenkot je ocijenio i da je Netanjahu doživio neuspjeh i da će mu narod Izraela za dva dana to pokazati na biralištima, piše Tačno.