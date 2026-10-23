Nakon što su dvojica Palestinaca ubila dvojicu izraelskih vojnika kod Hebrona, premijer Benjamin Netanjahu naredio je blokadu Zapadne obale i pokretanje velike vojne operacije.

Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je danas da je naredio vojnu operaciju velikih razmjera na okupiranoj Zapadnoj obali i naložio armiji da blokira Hebron, nakon što su dvojica Palestinaca u oružanom napadu ubila dvojicu izraelskih vojnika.

Prema navodima izraelske vojske, napadači, obojica Palestinci iz Hebrona bili su naoružani puškom M16 i pištoljem. Oni su u jutarnjim satima prišli vojnom položaju, posle čega je uslijedila dvadesetominutna razmjena vatre u kojoj su ih vojnici likvidirali.

Izraelska armija tvrdi da ih je time sprečila da prodru dublje i naprave još teže posledice. Poginuli su vojnici Ron Jonatan Rojtman i Juval Šai Svilem, dok su još trojica lakše ranjena.

Naređena blokada i rušenje naselja

Kancelarija izraelskog premijera saopštila je da su snage bezbednosti dobile nalog da odmah blokiraju Hebron i pripreme potpuno zatvaranje Zapadne obale. Netanjahu je naveo i da je naredio evakuaciju stanovnika iz naselja iz kojih potiču napadači.

"Naš prvi korak biće da srušimo to mjesto i potpuno ga preoblikujemo. IDF će ući u naselja iz kojih su došli teroristi, evakuisati stanovnike, ići od kuće do kuće i uništiti terorističku infrastrukturu. Spremni smo za operaciju velikih razmjera na Zapadnoj obali", poručio je Netanjahu.

Izraelski premijer je potom održao hitan sastanak sa Bezbednosnim kabinetom i čelnicima vojske i obavještajnih službi, direktno optuživši Hamas za ovaj napad, javlja Klix.

Hamas je akciju pozdravio kao "herojsku operaciju", ali nije zvanično preuzeo odgovornost.

Vojska je potvrdila da su njene snage, u saradnji sa obavještajnim službama, već izvele na desetine akcija širom Zapadne obale i uhapsile više desetina osoba, među kojima su i pojedinci povezani sa Hamasom i Islamskim džihadom.

Ovaj eskalirajući sukob prijeti da dodatno podigne političke tenzije i bezbjednosne strahove u Izraelu uoči parlamentarnih izbora zakazanih za sledeću sedmicu.