Izrael je pokrenuo opsežnu antiterorističku operaciju u Hebronu i blokadu Zapadne obale, nakon napada u kojem su ubijena dva izraelska vojnika, saopštili su vojska i premijer Benjamin Netanjahu.

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Izrael je pokrenuo antiterorističku operaciju na području Hebrona, na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon napada u kojem su poginula dva vojnika, objavili su izraelska vojska i obavještajna služba Šin Bet.

"Snage su započele sa preciznim, ciljanim i detaljnim pretragama cijelog područja kako bi locirale i demontirale terorističku infrastrukturu i oružje, uz ispitivanje osumnjičenih", naveli su vojska i Šin Bet u zajedničkoj izjavi objavljenoj na Telegramu kasno u petak. Operacija, u kojoj učestvuju vojska, obavještajne službe, granična policija i civilna uprava, ograničena je na područje iz kojeg su napadači delovali, a očekuje se da će potrajati nekoliko dana, saopšteno je.

Prema navodima vojske, dva izraelska vojnika su poginula, a trojica su ranjena u pucnjavi u blizini Hebrona ranije u petak. Dvojica osumnjičenih palestinskih napadača iz Hebrona su ubijena.

Netanjahu najavio zatvaranje svih prelaza prema Zapadnoj obali

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su bezbjednosne snage spriječile ozbiljan napad. Takođe je najavio planove za blokadu palestinske teritorije, što znači da će svi prelazi prema Zapadnoj obali biti zatvoreni.

U utorak se u Izraelu održavaju parlamentarni izbori, pri čemu je sukob sa Palestincima ključna tema kampanje. Političari desne orijentacije nastoje da privuku birače obećavajući oštar odgovor na palestinsko nasilje, dok pritom uglavnom izbjegavaju da govore o sve učestalijim napadima radikalnih izraelskih doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali, prenosi Dpa.

Vojska je navela da će biti preduzete dodatne mjere za poboljšanje bezbjednosti na tom području, uključujući rušenje bespravnih objekata koji bi mogli da predstavljaju bezbjednosnu prijetnju na mjestu napada. Bezbjednosne snage, dodaju, takođe sprovode antiterorističke operacije na desetinama lokacija širom Zapadne obale.

Stanovnicima pogođenog područja biće dozvoljeno napuštanje zone kroz tri određena izlaza, nakon što budu ispitani, stoji u saopštenju. Mere takođe uključuju blokadu Hebrona i Halhula, kao i postavljanje kontrolnih punktova na putevima.

Više od 1.100 Palestinaca ubijeno na Zapadnoj obali od oktobra 2023.

Izrael je osvojio Zapadnu obalu, zajedno sa Istočnim Jerusalimom, tokom Šestodnevnog rata 1967. godine i od tada je drži pod okupacijom. Danas tamo, među tri miliona Palestinaca, živi oko 700.000 izraelskih doseljenika.

Situacija na okupiranoj Zapadnoj obali dodatno se pogoršala nakon masakra koji je Hamas počinio u Izraelu 7. oktobra 2023. i rata u Gazi koji je usledio. Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravlja, od tada je na Zapadnoj obali, tokom izraelskih vojnih operacija, oružanih sukoba i napada, ubijeno više od 1.100 Palestinaca.