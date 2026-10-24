Kao odgovor na britanske sankcije, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučio je da podrži Argentinu u sporu sa Velikom Britanijom oko Foklandskih ostrva, priznajući njihove istorijske veze.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je diplomatama da promijene zvanični stav Izraela i podrže poziv Argentine na direktne pregovore sa Velikom Britanijom o budućnosti Foklandskih ostrva, uz priznavanje „istorijskih veza“ Buenos Ajresa sa tom teritorijom, objavio je danas britanski list Telegraf pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema izvorima iz izraelske vlade na koje se poziva Telegraf, priznavanje „istorijskih veza“ Argentine sa ostrvima predstavlja značajnu promjenu dosadašnjeg stava Izraela, a formulaciju izjave odobrili su najviši nivoi izraelske vlade.

Izraelski zvaničnici naveli su da tu promjenu treba posmatrati i u kontekstu bliskih odnosa Netanjahua i argentinskog predsjednika Havijera Mileja, koji je tokom rata snažno podržavao Izrael, nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema navodima lista, Netanjahu je promijenio stav nakon što je britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband prošlog mjeseca uveo ekonomske sankcije izraelskim naseljima na Zapadnoj obali.

Taj potez izazvao je diplomatski spor između Londona i Jerusalima, tokom kojeg je britanski konzulat u Jerusalimu sveden na niži diplomatski nivo, a većina osoblja protjerana.

Izraelski potez ne predstavlja formalnu podršku argentinskom suverenitetu nad Foklandskim ostrvima, ali bi, prema ocjenama Telegrafa, mogao da ukaže na spremnost Tel Aviva da dodatno podrži Buenos Ajres ukoliko Velika Britanija uvede nove sankcije zbog izraelske politike na Zapadnoj obali.

Odnosi Londona i Tel Aviva dodatno su pogoršani nakon što je Velika Britanija prošle godine priznala palestinsku državnost i u septembru uvela sankcije izraelskim naseljima.

Spor se odvija u trenutku kada Argentina pojačava diplomatske napore da promoviše svoje pretenzije na ostrva, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp u septembru nagovijestio da SAD ne bi podržale Veliku Britaniju u eventualnom budućem sukobu oko tog pitanja.

Argentina je, u međuvremenu, pokrenula pravne postupke s ciljem da zaustavi istraživanje nalazišta nafte i gasa sjeverno od Foklandskih ostrva, piše Tačno.