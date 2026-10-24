Njemački kancelar Fridrih Merc upozorio je na pretnje ekstremista i ruske pokušaje destabilizacije zemlje, poručivši da nema nikakve saradnje sa krajnje desničarskom strankom AfD.
Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je na jedinstvo unutar svoje vladajuće koalicije, upozorivši da se Njemačka suočava sa sve većim prijetnjama političkih ekstremista i svakodnevnim ruskim nastojanjima da destabilizuju zemlju.
Govoreći na konferenciji Hrišćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske partije njegovih konzervativnih hrišćanskih demokrata (CDU), Merc je izjavio da se Njemačka suočava sa "izuzetno ozbiljnim izazovima".
"Kako možemo zaštititi svoju slobodu i bezbjednost u Evropi, suočeni sa sve većim pretnjama ekstremista unutar zemlje i stranih sila spolja", upitao je.
On je ponovio da se protivi bilo kakvoj promijeni politike "zaštitnog zida" i izolacije krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), nakon više poziva u njegovoj stranci da se pokuša pronaći model za saradnju.
"Oni koji podržavaju AfD nemaju mjesta među nama"
"Ko god smatra da treba glasati za te ljude, nema mjesta u našoj Uniji. Takvima nije mesto među nama", rekao je Merc na skupu.
Pozvao je i socijaldemokrate (SPD) i Zelene da u Berlinu ne ulaze u koaliciju sa partijom Levica, koju je optužio da toleriše antisemitizam u sopstvenim redovima. Ljevica odbacuje tvrdnje da u stranci postoji sistemski antisemitizam.
Merc je takođe upozorio na "ogromnu pretnju" iz Rusije za koju je rekao da nastoji da "svakodnevno destabilizuje Njemačku".
Odnosi između Berlina i Moskve pali su na najniži nivo od Hladnog rata nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rusija, međutim, odbacuje optužbe da sprovodi hibridnu kampanju protiv Nemačke i drugih evropskih zemalja, javlja Index.
Mercove izjave dolaze nakon nekoliko nedelja napetosti unutar vladajuće koalicije, posle teških poraza na regionalnim izborima u istočnoj Njemačkoj.
"Takvima nije mjesto među nama": Merc upozorio na Rusiju i ekstremiste, pa prelomio oko saradnje sa AfD
Tamo je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila prvo mjesto u dvije savezne pokrajine, dok je krajnje lijeva partija Ljevica pobijedila na izborima u Berlinu. Mercova popularnost pala je na rekordno nizak nivo.