Njemački kancelar Fridrih Merc upozorio je na pretnje ekstremista i ruske pokušaje destabilizacije zemlje, poručivši da nema nikakve saradnje sa krajnje desničarskom strankom AfD.

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Njemački kancelar Fridrih Merc pozvao je na jedinstvo unutar svoje vladajuće koalicije, upozorivši da se Njemačka suočava sa sve većim prijetnjama političkih ekstremista i svakodnevnim ruskim nastojanjima da destabilizuju zemlju.

Govoreći na konferenciji Hrišćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske partije njegovih konzervativnih hrišćanskih demokrata (CDU), Merc je izjavio da se Njemačka suočava sa "izuzetno ozbiljnim izazovima".

"Kako možemo zaštititi svoju slobodu i bezbjednost u Evropi, suočeni sa sve većim pretnjama ekstremista unutar zemlje i stranih sila spolja", upitao je.

On je ponovio da se protivi bilo kakvoj promijeni politike "zaštitnog zida" i izolacije krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), nakon više poziva u njegovoj stranci da se pokuša pronaći model za saradnju.

"Oni koji podržavaju AfD nemaju mjesta među nama"

"Ko god smatra da treba glasati za te ljude, nema mjesta u našoj Uniji. Takvima nije mesto među nama", rekao je Merc na skupu.

Pozvao je i socijaldemokrate (SPD) i Zelene da u Berlinu ne ulaze u koaliciju sa partijom Levica, koju je optužio da toleriše antisemitizam u sopstvenim redovima. Ljevica odbacuje tvrdnje da u stranci postoji sistemski antisemitizam.

Merc je takođe upozorio na "ogromnu pretnju" iz Rusije za koju je rekao da nastoji da "svakodnevno destabilizuje Njemačku".

Odnosi između Berlina i Moskve pali su na najniži nivo od Hladnog rata nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rusija, međutim, odbacuje optužbe da sprovodi hibridnu kampanju protiv Nemačke i drugih evropskih zemalja, javlja Index.

Mercove izjave dolaze nakon nekoliko nedelja napetosti unutar vladajuće koalicije, posle teških poraza na regionalnim izborima u istočnoj Njemačkoj.

Vidi opis "Takvima nije mjesto među nama": Merc upozorio na Rusiju i ekstremiste, pa prelomio oko saradnje sa AfD Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: TOBIAS SCHWARZ / AFP / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Tamo je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila prvo mjesto u dvije savezne pokrajine, dok je krajnje lijeva partija Ljevica pobijedila na izborima u Berlinu. Mercova popularnost pala je na rekordno nizak nivo.