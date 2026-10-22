Osvrćući se na proteste i političke tenzije u regionu, pozvao je na uzdržavanje od nasilja i očuvanje stabilnosti, ističući da se neslaganja moraju rješavati mirnim putem.

Izvor: MEDIA BIRO

Njemački kancelar Fridrih Merc ocijenio je na otvaranju Samita Berlinskog procesa u Miločeru da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji dostižno i da je država blizu završetka pristupnih pregovora, poručujući da dalji napredak Zapadnog Balkana zavisi od sprovođenja reformi, političke volje i očuvanja mira.

Otvarajući Samit, Merc je kazao da je od sastanka u Tivtu u junu napravljen pomak u jačanju te inicijative i stvaranju uslova za proširenje EU prema principu zasluga. Naveo je i da su predlozi koje su on i francuski predsjednik Emanuel Makron iznijeli u vezi sa proširenjem u velikoj mjeri prihvaćeni u Evropskoj komisiji.

“Evropske integracije ne mogu napredovati bez konkretnih promjena u državama kandidatima, kao i njihove spremnosti da preuzmu odgovornost za reforme. Berlinski proces ima važnu ulogu u povezivanju zemalja Zapadnog Balkana i podsticanju regionalne saradnje”, istakao je Merc.

Osvrćući se na proteste i političke tenzije u regionu, pozvao je na uzdržavanje od nasilja i očuvanje stabilnosti, ističući da se neslaganja moraju rješavati mirnim putem.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručio je da regionalna saradnja i ekonomska integracija treba da donesu mjerljive koristi građanima, a ne da ostanu samo političko opredjeljenje. Kao ključne ciljeve izdvojio je lakši protok robe, priznavanje kvalifikacija i otvaranje novih tržišta za kompanije iz regiona.

Spajić je naveo da je Crna Gora tokom predsjedavanja Berlinskim procesom organizovala 25 događaja, među kojima 12 sastanaka na ministarskom nivou, sa namjerom da unaprijedi saradnju i približi region evropskim standardima. Moto predsjedavanja bio je „Region u pokretu“.

“Približavanje EU treba da doprinese rastu životnog standarda građana širom Zapadnog Balkana. Podrška Njemačke je važan dio evropske perspektive regiona”, naglasio je premijer.

Berlinski proces pokrenut je prije 12 godina radi jačanja saradnje između država Zapadnog Balkana i njihovog povezivanja sa Evropskom unijom.