Otputovala je da ostvari san, ali ga nikada nije doživjela. Kolin Slemer su 1995. brutalno ubili Krista Pajk i njen dečko, a nastradala djevojka danas bi imala 51 godinu.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Godine 1995. ambiciozna i brižna devetnaestogodišnjakinja spakovala je svoje stvari na Floridi i otputovala više od 800 kilometara od kuće kako bi ostvarila san o studiranju u Noksvilu, u Tenesiju.

Međutim, život Kolin Slemer prekinut je na najbrutalniji način. Ubila ju je njena osamnaestogodišnja drugarica iz razreda, Krista Pajk, uz pomoć svog dečka.

Iako je Pajk osuđena na smrt još 1996. godine, slučaj se nedavno ponovo našao u žiži javnosti nakon što je datum njenog pogubljenja bio zakazan za prošlu sedmicu. Nakon neuspjelog pokušaja egzekucije, Pajk je i dalje živa, a njen slučaj puni naslovne strane širom svijeta.

Za Mej Martinez, majku ubijene djevojke, ovo je otvorilo novu ranu. Ona ističe da je njena kćerka potpuno izostavljena iz cijele priče.

„Zločinci dobijaju toliko pažnje. Zašto? Kolin je potpuno izgubljena u svemu ovome, zaboravljena je“, izjavila je Martinez za medije, prenosi Klix.

"To ju je na kraju koštalo života"

Slemer je veći dio života provela u rodnom Orindž Parku na Floridi, gdje je živjela s majkom, očuhom i mlađom sestrom. Saosjećajnu prirodu razvila je još kao dijete, odrastajući uz majku koja je 40 godina vodila vrtić.

Pored čuvanja djece, Kolin je redovno volontirala na Specijalnoj olimpijadi i provodila pauze za ručak pomažući djeci s invaliditetom i autizmom. Prijatelji i porodica pamtili su je kao opuštenu, uvijek nasmijanu djevojku koja je voljela da vozi rolere i imala veliku strast prema tehnologiji.

„Bila je kompjuterski 'štreber' od samog početka. Stalno je s mojim mužem sklapala i rastavljala računare. Vjerovala je svima, i to ju je na kraju koštalo života“, prisjetila se njena majka.

Samo tri mjeseca nakon što se preselila u Tenesi u okviru federalnog programa Job Corps, Pajk je namamila Kolin u usamljeno područje izvan kampusa, gdje su je ona i njen dečko satima mučili i na kraju ubili.

Fil Kit, koji je u to vrijeme bio šef policije u Noksvilu, ističe da nikada nije uspio da zaboravi detalje ovog monstruoznog zločina.

„Vidio sam mnogo toga u karijeri, ali ovo mi se duboko urezalo u sjećanje. Nikada to neću zaboraviti“, rekao je Kit.

Majka ubijene djevojke kaže da ne prođe ni minut a da ne pomisli na Kolin, kao i da su joj praznici i dalje najteži period u godini. Porodica je nedavno obilježila njen rođendan. Kolin bi danas napunila 51 godinu.

Uprkos protoku vremena i medijskom fokusu na ubicu, Mej Martinez ostaje posvećena samo jednom cilju – očuvanju sjećanja na svoju kćerku i konačnom dočekivanju pravde.