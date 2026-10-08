Džamal Hovard pogubljen je u Teksasu smrtonosnom injekcijom zbog ubistva radnice u prodavnici, što je prva egzekucija u SAD od neuspjelog pokušaja pogubljenja Kriste Pajk.

Izvor: ANP/ddp USA/Profimedia

U Teksasu je u srijedu uveče smrtonosnom injekcijom pogubljen osuđenik na smrt, što je prva egzekucija u SAD nakon prošlonedjeljnog neuspjelog pokušaja pogubljenja Kriste Pajk.

Advokati 46-godišnjeg Džamala Hovarda tražili su od sudije da odloži egzekuciju, imajući u vidu neuspjelo ubrizgavanje injekcije Kristi Pajk prošle nedjelje. Međutim, sudovi su odbili njihove zahtjeve, pa je on primio smrtonosnu dozu pentobarbitala u državnom zatvoru u Hantsvilu. Smrt je proglašena u 20.03 časova po lokalnom vremenu.

Hovard je osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva radnice u prodavnici 2000. godine, koje je počinio tokom pljačke.

Njegovi advokati tvrdili su da se Hovard suočava sa istim rizicima jer je Teksas planirao da upotrijebi isti lijek, pentobarbital, koji je korišćen i u slučaju Pajkove. Takođe su tvrdili da su se zalihe lijeka u Teksasu pokvarile, što su u svom slučaju navodili i advokati Kriste Pajk.

Sud je dva puta odbio njihove žalbe, a Vrhovni sud SAD takođe je odbacio žalbu u srijedu uveče.

"Teksas ne bi trebalo da žuri da krene stopama Tenesija, odlaganje bi to spriječilo", naveli su Hovardovi advokati, javlja BBC.

Hovardovi zastupnici su takođe tražili od guvernera Teksasa Grega Abota, iz redova republikanaca, da odloži pogubljenje za 30 dana kako bi prikupili dodatne informacije o lijeku koji se koristi prilikom egzekucije. Guverner nije odobrio odlaganje.

Hovard je imao 20 godina kada je pucao u Viki Svartaut (42), koja je radila u lokalnoj prodavnici u Teksasu. Hovard je tada iz kase ukrao boks cigareta i 114 dolara.

Upitan da li ima posljednju riječ prije pogubljenja, Hovard se izvinio porodici Viki Svartaut, koja je posmatrala egzekuciju iz prostorije za svjedoke, prenose američki mediji.

"Želim da prihvatite moje izvinjenje i nadam se vašem oproštaju. Žao mi je zbog svega što se desilo. Nadam se da ćete jednog dana moći da mi oprostite", rekao je Hovard.