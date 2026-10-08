Nakon što je preživjela pogubljenje u Tenesiju, Krista Pajk se probudila u bolničkom krevetu bijesna, u okovima i sa teškim zdravstvenim komplikacijama.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk (50) probudila se u bolnici "bijesna i zbunjena" nakon što je prošle nedjelje preživjela pokušaj pogubljenja, saopštili su njeni advokati. Prema njihovim riječima, prve riječi koje je izgovorila bile su: "Gdje sam?" i "Ko ste vi?".

Pajk, koja je osuđena na smrtnu kaznu zbog ubistva Kolin Slemervijam 1995. godine, preživjela je 30. septembra u Tenesiju pokušaj izvršenja kazne smrtonosnom injekcijom. Tokom egzekucije primila je dvije smrtonosne injekcije, ali je ostala živa.

Stručnjaci i njen pravni tim tvrde da je riječ o slučaju bez presedana, navodeći da nijedan drugi osuđenik u Sjedinjenim Američkim Državama nije preživio pokušaj izvršenja smrtne kazne smrtonosnom injekcijom.

"Ruke su joj strašno natečene

Pajkova (50) i dalje se nalazi na intenzivnoj njezi, dok su joj ruke i noge vezane za bolnički krevet, saopštili su njeni advokati na konferenciji za novinare.

Njen advokat Rendi Spivej rekao je da je pravni tim danima vjerovao da je Pajkova moždano mrtva i da su očekivali da će svakog trenutka biti isključena sa aparata.

Međutim, na opšte iznenađenje, u utorak je počela da govori, iako se sjeća samo djelova samog pokušaja pogubljenja. Spivej je ispričao da je Pajkova pomogla timu zaduženom za izvršenje kazne da pronađe venu na njenoj ruci, kao i da je bila ljubazna i pristojna dok su joj davali injekciju.

Nakon toga probudila se u bolnici sa cijevi u grlu, okružena nepoznatim ljudima. Prema riječima njenog advokata, obje ruke su joj sada "strašno natečene".

"Ne znamo kakve će posljedice sve ovo ostaviti na njeno mentalno zdravlje", rekao je Spivej.

Dodao je da je zbog traume ostala "bijesna i zbunjena". Naveo je i da Pajkova ima krvni ugrušak u ruci, upalu pluća i da ne može da guta

Sud naložio čuvanje dokaza

Sud je u srijedu naložio državi Tenesi da sačuva sve dokaze povezane sa neuspjelim pogubljenjem.

Nakon što je postalo jasno da Pajkova neće preminuti poslije dvije doze pentobarbitala, prevezena je u bolnicu, gdje je danima bila bez svijesti, dok su ljekari iz njenog organizma uklanjali hemikalije

Izvor: Tennessee Department of Correction

Na hitnom ročištu u srijedu, advokati su zatražili da se sačuvaju svi dokazi koji bi mogli poslužiti kao osnova za buduću tužbu protiv države. Luk Inen, jedan od advokata Kriste Pajk, ukazao je sudiji I'Aši Majls na "prepreke" u komunikaciji sa njihovom klijentkinjom.

"Sve do juče naša klijentkinja je bila u nesvijesti i nije mogla da komunicira", rekao je Inen, dodajući da Pajkova sada "govori u ograničenoj mjeri".

Pomoćnik državnog tužioca Tenesija Vil Ajers upozorio je na "neobičnu proceduralnu situaciju", sa čim se sudija saglasila. On je tvrdio da hitan zahtjev nije neophodan, jer je država svakako obavezna da čuva dokaze.

Sudija Majls ipak je naložila da se "mora sačuvati sve što je bilo u samoj prostoriji", uključujući infuzije, špriceve, otpad poput ambalaže, uputstava i naljepnica.

Zatražila je i dokumentaciju o psihičkom stanju Kriste Pajk prije, tokom i nakon pokušaja pogubljenja 30. septembra. Savjetovala je državi da "posebno pazi" kako ne bi izgubila ili slučajno izbrisala bilo koju informaciju važnu za slučaj

Obustava pogubljenja

Na pitanje sudije da li država planira da odredi novi datum pogubljenja, Ajers je odgovorio da ne zna.

Guverner Tenesija Bil Li naredio je obustavu svih pogubljenja u toj saveznoj državi do kraja godine i zatražio da se utvrdi šta je pošlo po zlu tokom neuspjele egzekucije. Šef državne zatvorske službe najavio je ostavku nakon neuspjelog izvršenja smrtne kazne.

Inen je od sudije zatražio da Pajkovoj omogući pristup telefonu kako bi mogla da razgovara sa advokatima, kao i da njenom pravnom timu bude omogućen "slobodan i stalan pristup klijentkinji".

On je rekao da su advokati tokom nedavnog pokušaja posjete Pajkovoj u bolnici čekali više od dva sata.

Dodao je da zatvorski službenici Pajkovu drže "u okovima" na bolničkom krevetu, uprkos zahtjevima medicinskog osoblja da joj se uklone lisice.

Njeni advokati zatražili su i da ih Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Tenesija obavijesti najmanje 48 sati prije nego što Pajkovu premjeste iz bolnice u bilo koju drugu državnu ustanovu.

Krista Pajk imala je 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko Tadaril Šip pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Kolin Slemervijam. Njih dvoje su je upoznali u kampu namijenjenom osposobljavanju problematičnih tinejdžera.

Šip je u vrijeme zločina imao 17 godina, zbog čega nije mogao biti osuđen na smrtnu kaznu. On se i dalje nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.