Osuđenica na smrt Krista Pajk oporavlja se u bolnici nakon što je preživjela dvije smrtonosne injekcije. Ovaj nezabilježen slučaj u Tenesiju izazvao je pravni haos i obustavu svih pogubljenja.

Izvor: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk je "na nogama imer koje je počinila sa svojim tadašnjim dečkom 1995. godine, preživjela je dvije smrtonosne injekcije 30. septembra. Stručnjaci su ovaj događaj opisali kao nez hoda" u bolnici nakon prošlonedjeljnog neuspjelog pokušaja pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, izjavio je član njenog pravnog tima, piše BBC.

Pedesetogodišnja Pajk, osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer koje je počinila sa svojim tadašnjim dečkom 1995. godine, preživjela je dvije smrtonosne injekcije 30. septembra. Stručnjaci su ovaj događaj opisali kao nezabilježen slučaj u praksi.

Gostujući kasno u srijedu u programu "Today" na Radiju 4 BBC-ja, advokat Stiven Ferel izjavio je da nije direktno razgovarao sa Pajk, ali da je saznao da se ona prvi put kreće po bolničkoj sobi, iako joj je um i dalje "zamagljen".

Prethodno je sud naložio državi Tenesi da sačuva sve dokaze u vezi sa neuspjelim pogubljenjem. Ovi dokazi mogli bi da posluže kao osnova za buduću tužbu protiv te savezne države.

Slučaj Pajk sada predstavlja pravnu nepoznanicu, budući da se vjeruje da je ona jedina osoba koja je ikada preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.

Ovo neuspjelo pogubljenje majka ubijene Kolin Slemer, koja je bila među onima koji su insistirali na sprovođenju smrtne kazne, nazvala je "potpunim haosom".

Tadašnji dečko Kriste Pajk, Tadaril Šip, koji je učestvovao u jezivom ubistvu Kolin Slemer, pošteđen je smrtne kazne jer u vrijeme izvršenja zločina nije bio punoljetan. On se i dalje nalazi na odsluženju zatvorske kazne.

Pajk je imala 18, a Šip 17 godina kada su pretukli, mučili i ubili devetnaestogodišnju Slemer, koju su upoznali u kampu za stručno osposobljavanje problematičnih tinejdžera.

U prethodnim izvještajima o stanju Kriste Pajk nakon pokušaja pogubljenja, njen pravni tim je naveo da je budna i komunikativna, ali da osjeća bijes i zbunjenost. Takođe je rečeno da je u toj fazi bila vezana lisicama za bolnički krevet.

U najnovijim informacijama dostavljenim BBC-ju, Ferel je izjavio da Pajk i dalje osjeća posljedice lijeka pentobarbitala, koji su joj zatvorski službenici ubrizgali u dvije doze tokom zakazanog pogubljenja 30. septembra.

Kada je postalo jasno da Pajk neće preminuti, prebačena je u bolnicu, gdje je u početku bila bez svijesti i u kritičnom stanju. Međutim, do kasno u utorak uveče osjećala se „prilično dobro“, rekao je Ferel za BBC.

„Rečeno mi je da je fizički u prilično lošem stanju, da su joj ruke ozbiljno povrijeđene i da jedva može da ih koristi.“

Govoreći o njenom kretanju, dodao je: „Danas je prvi put ustala i prošetala, ali samo po sobi, ne predaleko.“

Osvrćući se na njeno mentalno stanje, istakao je: „Mislim da je situacija i dobra i loša. Dobro je što je prilično svjesna, ali joj je svijest i dalje pomalo zamagljena. Veoma lako izgubi tok misli i zaboravi kuda je krenula.“

Ferel je naglasio da još uvijek nije poznato šta će se dalje dešavati. „Pretpostavljam da će se njeno stanje i dalje popravljati, ali bi moglo da bude trajnih oštećenja. To još uvijek ne znamo.“

Dodao je da tim zahtijeva da se Kristi Pajk pruži psihološka podrška, s obzirom na to da je ona sada „očigledno neophodna“. Ferel i njegove kolege – koji su i prije pokušaja pogubljenja upozoravali da Pajk ima zdravstveno stanje zbog kojeg bi ubrizgavanje smrtonosne injekcije bilo otežano – protive se bilo kakvom novom pokušaju zatvorskih vlasti da primijene isti pristup.

Oni takođe apeluju na guvernera Tenesija, Bila Lija, da joj preinači kaznu na blažu – doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

U međuvremenu, zagovornici smrtne kazne u Tenesiju predložili su primjenu drugačije metode. Senatorka Marša Blekbern, republikanska kandidatkinja za guvernerku na izborima sljedećeg mjeseca, izjavila je: „Vratite električnu stolicu.“

Na pitanje tokom sudskog saslušanja u srijedu da li država namjerava da zakaže novi datum pogubljenja, državni tužilac je odgovorio da to ne zna.

Guverner Tenesija Bil Li za sada je naredio obustavu svih pogubljenja u državi do kraja godine, naglasivši da želi odgovore na pitanje šta je pošlo po zlu. Šef državnog zatvorskog sistema podnosi ostavku nakon ovog neuspjelog pogubljenja.

Sudsko saslušanje održano u srijedu bilo je posvećeno pitanju čuvanja dokaza nakon prvog pokušaja.

Sutkinja Aješa Majls naložila je da „sve što se nalazilo u samoj prostoriji mora biti sačuvano i obezbijeđeno“, uključujući infuzione sisteme i špriceve, kao i otpad poput ambalaže, uputstava i etiketa.

Sutkinja je takođe zatražila dokumentaciju o psihičkom stanju Kriste Pajk prije, tokom i nakon pokušaja pogubljenja 30. septembra. Predstavnicima savezne države je savjetovala da obrate „posebnu pažnju“ kako ne bi zagubili ili slučajno izbrisali bilo koju informaciju koja bi mogla biti relevantna za ovaj slučaj.